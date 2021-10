Update: Chipfabrikant Globalfoundries wil beursnotering in VS Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chipfabrikant Globalfoundries heeft maandag de documenten ingediend voor een beursgang op Wall Street. Dit maakte de joint venture tussen AMD en Advanced Technology Investment Company maandag bekend. Globalfoundries wil een notering aan techbeurs Nasdaq onder de ticker GFS. De chipfabrikant boekte in de eerste zes maanden van dit jaar een omzet van 3 miljard dollar. Een jaar eerder was dit nog 2,69 miljard dollar. Globalfoundries zei dat de productie en verkoop van wafers in 2020 goed waren voor 92 procent van de omzet. De chipbouwer liet zich niet uit over de exacte omvang van de beursgang en gaf ook geen bandbreedte af voor de vermoedelijke prijs per een aandeel. Onder meer Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, JPMorgan Chase en Credit Suisse staan Globalfoundries bij in het aanvragen van een beursnotering. In juli van dit jaar schreef The Wall Street Journal nog op basis van bronnen dat Intel interesse zou hebben in een overname van Globalfoundries voor een bedrag van circa 30 miljard dollar. Toen was al bekend dat Globalfoundries een beursgang aan het voorbereiden was. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.