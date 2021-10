Tech en ING zetten AEX lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week negatief begonnen. Op een slot van 757,20 punten daalde de AEX maandag 1,2 procent.

Daarmee deed het Damrak het beduidend slechter dan de beurzen in omringende landen. Techaandelen ASML, ASMI en Besi trokken de AEX omlaag, terwijl ING ex-dividend noteerde. Zwaargewicht Royal Dutch Shell ging wel hoger, maar kon de verliezen niet compenseren.

Volgens technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets ligt het eerste belangrijke steunpunt voor de AEX op 756 punten, "maar we houden er rekening mee dat de koers ten minste richting de 743 punten daalt en in het meest negatieve scenario terugkeert richting de zone 716-705 punten."

Investment manager Simon Wiersma van ING verwacht dat de aandelenmarkten voorlopig nog wel volatiel zullen blijven. "Er zijn nog genoeg problemen die beleggers op korte termijn nerveus kunnen maken. Voor beleggers met een wat langere horizon zullen dan weer kansen ontstaan", aldus Wiersma.

Eén van die problemen is de politieke onrust in Washington, waar wordt gesteggeld over het schuldenplafond. Dat moet spoedig worden verhoogd, anders kan de VS niet meer voldoen aan zijn financiële verplichtingen.

Het belangrijkste nieuws maandag kwam vanuit de maandelijkse OPEC+ bijeenkomst. OPEC en zijn bondgenoten besloten de productie in november conform de bestaande afspraken met 400.000 vaten per dag te verhogen. Gezien de toenemende vraag en het beperkte aanbod van met name aardgas sloten marktkenners niet uit dat OPEC+ het tempo van de productieverhogingen sneller zou opvoeren. Dat gebeurde niet.

"Eerlijk gezegd was er ook geen reden om sneller te verhogen. Er blijven economische onzekerheden dus is het noodzaak om ook niet te snel de productie te verhogen. Het is dan lastig om weer bij te sturen indien nodig. En voor OPEC+ is die olieprijs rond 80 dollar ook niet slecht natuurlijk. Zolang het niet heel veel verder oploopt, verloopt alles voor OPEC+ oké", aldus energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO.

Een vat WTI-olie werd na de bekendmaking zo'n 3 procent duurder op bijna 78 dollar. Een vat Brent werd 2,5 procent duurder en noteerde net onder 82 dollar.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. De Amerikaanse fabrieksorders stegen in augustus met 1,2 procent. Dat was beter dan verwacht en de stijging in juli.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1619.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Shell aan kop in het spoor van de olieprijzen die stegen na het OPEC+ besluit. Het aandeel won bijna 2 procent. Ook Heineken en Just Eat Takeaway wisten in het groen te blijven, met winsten van rond een procent.

ASML, ASMI en Besi verloren daarentegen zo'n 3 tot 4 procent en ING daalde meer dan 3 procent.

In de AMX waren aandelen die gerelateerd zijn aan de oliesector ook in trek. SBM Offshore, Fugro en Vopak stegen 1,5 tot bijna 3 procent.

Fagron en Galapagos verloren zo'n 3 tot 4 procent. KBC Securities verlaagde het koersdoel op Galapagos van 66,00 tot 60,00 euro. KBC besloot om de Amerikaans omzet van filgotinib voor zowel colitis ulcerosa als de ziekte van Crohn uit zijn model te halen.

Verder meldde Galapagos dat men in overleg met partner Gilead het sponsorschap en de operationele en financiële verantwoordelijkheid op zich zal nemen voor de DIVERSITY Fase 3 studie naar filgotinib bij patiënten met de ziekte van Crohn.

Gilead betaalt eenmalig een bedrag van 15 miljoen dollar aan Galapagos als vergoeding voor het overnemen van de verantwoordelijkheid. Ook hoeft Galapagos minder royalty's af te dragen. Galapagos verwacht de topline-resultaten in de eerste jaarhelft van 2023.

InPost verloor zo'n 3 procent. Een aannemer die werkt in opdracht van AliExpress heeft bij de Poolse mededingingsautoriteiten een klacht ingediend tegen InPost, omdat die de concurrentie zou tegenwerken, meldde de Poolse krant Puls Biznesu.

Bij de smallcaps ging NSI circa een procent hoger en stegen verder alleen Accell en Lucas Bols licht. Van Lanschot Kempen verloor ruim 8 procent, net als ING door een ex-dividend notering.

In de lokale lijst viel Renewi op. Het aandeel steeg 8,5 procent na een outlookverhoging.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen duidelijk in het rood. De Nasdaq verloor daarbij ruim 2 procent.