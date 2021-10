Europese medicijnwaakhond adviseert boosterprik coronavaccins Pfizer en Moderna Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het adviescomité van het Europees Geneesmiddelenbureau beveelt aan om mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem een extra prik te geven met het coronavaccin van Pfizer en BioNTech of Moderna, ten minste 28 dagen na hun tweede prik. Dit meldde de EMA maandag. De aanbeveling komt nadat onderzoeksstudies hebben uitgewezen dat een extra dosis van deze vaccins het vermogen om antilichamen aan te maken tegen het coronavirus verhoogt bij transplantatiepatiënten met een verzwakt immuunsysteem. Het EMA benadrukt dat hoewel er geen direct bewijs is dat het produceren van antilichamen bij deze patiënten ook daadwerkelijk beschermt tegen Covid-19, men verwacht dat door de extra dosis, de bescherming tegen het virus in een aantal gevallen zeker toeneemt. De toezichthouder zal toekomstige data over de werkzaamheid nauwkeurig blijven bestuderen. Verder maakt het EMA onderscheid tussen een 'booster'-prik voor mensen met een verzwakt immuunsysteem en mensen met een normaal immuunsysteem. Voor die laatste groep stelt het adviescomité dat een booster-prik met het Pfizer-vaccin kan worden overwogen bij mensen van 18 jaar en ouder, ten minste zes maanden na de tweede dosis. Data om een extra prik met het Moderna-vaccin voor deze groep te rechtvaardigen, wordt momenteel nog bestudeerd, aldus het EMA. Bron: ABM Financial News

