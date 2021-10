Update: OPEC+ handhaaft tempo productieverhoging Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OPEC en zijn bondgenoten zullen de productie in november conform de bestaande afspraken met 400.000 vaten per dag verhogen. Dit is de uitkomst van de OPEC+ vergadering die maandag werd gehouden. Gezien de toenemende vraag en het beperkte aanbod van met name aardgas sloten marktkenners niet uit dat OPEC+ het tempo van de productieverhogingen sneller zou opvoeren. Analisten van Rystad Energy zijn evenwel niet verbaasd dat de OPEC de bestaande afspraken handhaaft, omdat het "onkarakteristiek zou zijn voor OPEC+ om nu al een reflexmatig beleid te voeren als reactie op de energiecrisis." Ook energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO noemde de uitkomst weinig verrassend. "Eerlijk gezegd was er ook geen reden om sneller te verhogen. Er blijven economische onzekerheden dus is het noodzaak om ook niet te snel de productie te verhogen. Het is dan lastig om weer bij te sturen indien nodig. En voor OPEC+ is die olieprijs rond 80 dollar ook niet slecht natuurlijk. Zolang het niet heel veel verder oploopt, verloopt alles voor OPEC+ oke", aldus Van Cleef. Een vat WTI-olie werd na de bekendmaking zo'n 3 procent duurder op bijna 78 dollar. Een vat Brent werd 2,5 procent duurder en noteerde net onder 82 dollar. Update: om analistenreactie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

