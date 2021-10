Beursblik: crypto is te groot om te negeren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De cryptomarkt is te groot om te negeren. Dit stellen analisten van Bank of America maandag. "Met meer dan 2 biljoen marktwaarde en meer dan 200 miljoen gebruikers, is de markt van digitale bezittingen te groot om te negeren", aldus de analisten. "Wij denken dat crypto-bezittingen een compleet nieuwe asset class kunnen worden", voegde bank toe. Binnen deze markt is Bitcoin een zwaargewicht met een marktwaarde van ongeveer 900 miljard dollar. "Maar het ecosysteem is zoveel groter", benadrukt analist Alkesh Shah. Hij wijst op onder meer stablecoins, die bijvoorbeeld door dollars worden gedekt, digitale munten van de centrale banken en tokens. Alleen al in de eerste zes maanden van dit jaar werd er volgens de analist voor meer dan 17 miljard dollar in digitale activa en blockchain geïnvesteerd. Dat was in 2020 nog maar 5,5 miljard dollar. "Dit creëert een nieuwe generatie bedrijven voor de handel in digitale activa, uitgiften en nieuwe toepassingen in verschillende sectoren, waaronder financiën, de toeleveringsketen, gaming en sociale media", aldus Shah. Maar de stijgende populariteit brengt ook regulering met zich mee, waarschuwt de analist van Bank of America. "Sommige overheden, zoals die van China en India, hebben de handel in bitcoin al verboden." De analist haalde ook de Amerikaanse beurswaakhond SEC aan, die zei dat regulering hard nodig is. Juist als er meer toezicht komt, hebben cryptoplatformen volgens voorzitter Gary Gensler van de SEC meer kans van slagen. Dan kunnen deze niet langer gebruikt worden voor bijvoorbeeld witwassen of belastingontduiking. "Dit gaat niet goed aflopen, als zij buiten het gereguleerde speelveld blijven", waarschuwde de topman van de SEC onlangs. Als voorbeeld haalde hij onder meer de auto aan. Die profiteerde van de introductie van verkeerslichten, stopborden en verkeersagenten. "Onzekerheid op het gebied van regelgeving is volgens ons het grootste risico op korte termijn, maar regelgeving kan op de lange termijn leiden tot een grotere participatie van beleggers zodra de 'verkeersregels' voor digitale activa zijn vastgesteld", schreef Shah. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.