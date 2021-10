Wereldhandel herstelt sneller Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De wereldhandel herstelt veel sneller van de coronacrisis dan eerder gedacht. Dit bleek maandag uit nieuwe ramingen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De wereldhandel groeit dit jaar vermoedelijk met 10,8 procent, waar de WTO in maart nog een groei van 8 procent voorspelde. Ook de verwachte groei voor 2022 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van een half jaar geleden, van 4,0 naar 4,7 procent. "Handel is een cruciaal instrument geweest bij het bestrijden van de pandemie, en deze sterke groei onderstreept hoe belangrijk handel zal zijn bij het ondersteunen van het wereldwijde economische herstel", zei directeur-generaal Ngozi Okonjo-Iweala van de WTO maandag. "Maar ongelijke toegang tot vaccins verergert de economische verschillen tussen regio's. Hoe langer deze ongelijkheid aanhoudt, hoe groter de kans dat er nog gevaarlijkere varianten van COVID-19 zullen ontstaan, waardoor de gezondheids- en economische vooruitgang die we tot nu toe hebben geboekt, wordt teruggedraaid", waarschuwde hij. De WTO verwacht dat de groei van de wereldhandel zal matigen wanneer de langetermijntrend van vóór de pandemie nadert. Problemen aan de aanbodzijde, zoals schaarste aan halfgeleiders en achterstanden in de havens, kunnen de aanvoerketen onder druk zetten, net als de handel in bepaalde gebieden, "maar het is onwaarschijnlijk dat ze grote gevolgen zullen hebben […] De grootste neerwaartse risico's komen van de pandemie zelf", aldus WTO. Bron: ABM Financial News

