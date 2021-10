GitLab naar de beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GitLab wil zo'n 450 miljoen dollar ophalen door 8,42 miljoen aandelen naar de beurs te brengen, waarmee het bedrijf zo'n 8,5 miljard dollar waard zou zijn. Dat maakte het Amerikaanse softwarebedrijf maandag bekend. De beoogde uitgifteprijs zal liggen tussen de 55,00 en 60,00 dollar. Ook verkoopt de Nederlandse CEO Sytse Sijbrandij 1,98 miljoen aandelen voor eigen rekening. De oprichter is nu nog eigenaar van 19 procent van het bedrijf, dat geen hoofdkantoor heeft en tools voor softwareontwikkelaars verkoopt. Na de beursgang worden ruim 10 miljoen A-aandelen vrij verhandelbaar aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Dat is minder dan 10 procent van het dan uitstaande aandelenkapitaal van 143 miljoen stukken. Het stemrecht van de beursgenoteerde aandelen na de beursgang is aanvankelijk zelfs minder dan 1 procent, omdat de A-aandelen recht geven op één stem per aandeel, terwijl de 131,5 miljoen B-aandelen tien stemmen per aandeel hebben. Binnen tien jaar zullen de B-aandelen transformeren in A-aandelen, of na het overlijden van Sijbrandij, of onder andere voorwaarden. Het prospectus benadrukt dat het bedrijf zeer afhankelijk is van de 42-jarige Sijbrandij, die cruciaal zou zijn voor de ontwikkeling van de technologie, de diensten, de toekomstvisie en de strategische richting van het bedrijf. Sijbrandij werkte in het verleden als software-architect voor het Nederlandse ministerie van Justitie en werkte eerder voor U-Boat Worx, dat onderzeevaartuigen voor recreatief gebruik maakte. Naast het belang van Sijbrandij van 19 procent hebben 12 bestuurders van GitLab samen nog een belang van ruim 22 procent. Andere grote aandeelhouders zijn August Capital, met 11,1 procent, Iconiq Strategic Partners Funds met 11,5 procent en Khosla Ventures Funds met 13,1 procent. GitLab zal op Nasdaq onder het symbool GTLB worden verhandeld. Bron: ABM Financial News

