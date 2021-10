Video: rentestijging speelt waarde-aandelen in de kaart Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een verdere stijging van de rente speelt waarde-aandelen in de kaart. Dit zegt Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. Het aantal mensen dat in de VS in het ziekenhuis ligt, begint te dalen. De grote vraag is of dit tijdens de winter zo blijft, aldus Juvyns. Als de aantallen ook in de winterperiode dalen, dan zou de economische activiteit weer moeten aantrekken. "Zo niet, dan kan de recente stijging van de rente op Amerikaanse staatsobligaties worden onderbroken." Hoe dan ook denken wij dat tegen volgend voorjaar voldoende mensen gevaccineerd zullen zijn of al corona zullen hebben opgelopen, zodat de uitgaven aan diensten zich verder zullen kunnen herstellen. "Hoewel de winter dus voor een hobbel in de weg kan zorgen, verwachten wij dat de rente op Amerikaanse staatsobligaties tegen het einde van volgend jaar verder zal stijgen, wat de outperformance van waardeaandelen zal ondersteunen." Klik hier voor: Rentestijging speelt waarde-aandelen in de kaart Bron: ABM Financial News

