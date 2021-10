Futures voorspellen lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen maandag een lagere opening voor Wall Street. De S&P 500 en Dow Jones index liggen op koers voor een openingsverlies van 0,3 procent. De Nasdaq lijkt 0,5 procent in de min te openen.

Vrijdag sloten de drie grote indexen in New York nog hoger, hoewel er op weekbasis wel terrein werd verloren.

De oplopende inflatie en rentes zijn een onzekere factor, net als de politieke situatie in Washington, waar beleidsmakers nog altijd geen akkoord hebben bereikt om het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen.

Als dit deze maand niet gebeurt, kan de VS niet meer voldoen aan zijn financiële verplichtingen. Minister van financiën Janet Yellen en voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell waarschuwden recent voor de ernstige gevolgen als dat gebeurt.

"Je zit met een combinatie van onzekerheid in Washington, een aanhoudende nieuwsstroom uit China rond Evergrande en dat tegen een achtergrond van stijgende obligatierentes", aldus investeringsstrateeg David Stubbs van JPMorgan Private Bank.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg halverwege vorige week naar het hoogste niveau in drie maanden, tot 1,54 procent. Vrijdag was de rente teruggezakt naar 1,46 procent. Maandag noteerde die op 1,48 procent.

De macro-agenda bevat maandag alleen de Amerikaanse fabrieksorders.

Een vat WTI-olie werd maandag iets goedkoper en handelde net onder 76 dollar, in afwachting van de uitkomst van de vergadering van OPEC+. Ook een vat Brent werd iets goedkoper en kostte zo'n 79 dollar.

De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,1615. Bitcoin werd 2 procent goedkoper op 47.597 dollar.

Bedrijfsnieuws

Tesla heeft in het derde kwartaal opnieuw meer voertuigen afgeleverd. In het afgelopen kwartaal werden 241.300 voertuigen afgeleverd, tegenover 201.000 in het tweede kwartaal. Geraadpleegde economen rekenden voor het derde kwartaal op 225.000 tot 230.000 afgeleverde voertuigen.

In het derde kwartaal wist Tesla 238.000 auto's te maken. In het tweede kwartaal waren dat er ruim 206.000. Het aandeel lijkt maandag 3 procent in het groen te openen.

Aandelen Merck zitten sinds vrijdag in de lift. Toen eindigde het aandeel van de farmaceut zo'n 8 procent hoger na het veelbelovende nieuws rond een coronapil die Merck samen met zijn partner Ridgeback Biotherapeutics heeft ontwikkeld.

Volgens Merck verkleint de experimentele pil de kans op een ziekenhuisopname en overlijden met circa 50 procent bij patiënten met een milde of gematigde vorm van Covid-19. De farmaceut verwacht spoedig een aanvraag voor een noodvergunning in te dienen bij de US Food and Drug Administration. Het aandeel Merck gaat maandag een 3 procent hogere opening tegemoet.

Slotstanden

De beurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten. De S&P 500 eindigde 1,2 procent hoger bij een slotstand van 4.357,04 punten, de Dow Jones index steeg 1,4 procent tot 34.326,46 punten en de Nasdaq ging 0,8 procent hoger en sloot op 14.566,70 punten.