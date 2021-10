Europese beurzen blijven dicht bij huis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa bleven maandag rond het middaguur dicht bij huis. De Stoxx Europe 600 index daalde fractioneel, net als de Duitse DAX en de Franse CAC 40. De Britse FTSE 100 steeg wel 0,1 procent. Daarmee krabbelen de beurzen wel iets op, nadat ze de dag duidelijk in het rood begonnen. Vanuit Hongkong kwam het nieuws dat de handel in aandelen van de noodlijdende Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande zijn stilgelegd in afwachting van nieuws. Mogelijk zou een andere Chinese vastgoedontwikkelaar, Hopson, een deel van Evergrande over willen nemen. Het belangrijkste nieuws van de dag moet echter komen vanuit de maandelijkse OPEC+ bijeenkomst die later op de dag gepland staat. Het oliekartel en zijn bondgenoten praten via een videoverbinding over de huidige productie-afspraken. Mogelijk besluit OPEC+ om het tempo van de productieverhoging, die momenteel op 400.000 vaten per dag ligt, te versnellen. "De huidige situatie op de oliemarkt, samen met de benzinetekorten, kunnen een reden zijn om de productie sneller op te voeren", volgens handelaren van XTB. Een vat WTI-olie werd maandag iets goedkoper en handelde net onder 76 dollar. Ook een vat Brent werd iets goedkoper en kostte zo'n 79 dollar. De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,1615. Belangrijkste nieuws voor de valutamarkten zijn de twee Amerikaanse banenrapporten die later deze week verschijnen. Bedrijfsnieuws Financials stonden maandag onder druk. BNP Paribas en Deutsche Bank verloren 1 tot 2 procent. ING daalde 4 procent, maar noteerde ook ex-dividend. Oliefondsen als Royal Dutch Shell en BP noteerden licht hoger. Ryanair heeft in september fors meer passagiers vervoerd. Dit bleek maandag uit vervoerscijfers van de Ierse prijsvechter. Ryanair vervoerde afgelopen maand 10,6 miljoen passagiers. In september 2020 bleef de teller steken op slechts 5,2 miljoen passagiers. Het aandeel steeg een procent. Aandelen van Air France-KLM en easyJet verloren maandag wel wat terrein. Een consortium geleid door Clayton, Dubilier & Rice heeft de biedingsstrijd gewonnen voor de Britse supermarktketen Wm Morrison Supermarkets. Met een bod van bijna 9,4 miljard dollar troefde CD&R een consortium met onder meer Fortress Investment Group, onderdeel van SoftBank, af. CD&R bood 2,87 Britse pond per aandeel voor Morrisons. Fortress was bereid 2,86 pond te betalen. Het aandeel Morrisons noteerde maandag bijna 4 procent lager rond 2,86 pond. Futures Wall Street De Amerikaanse futures voorspellen maandag een lagere opening voor Wall Street. De S&P 500 en Dow Jones index liggen op koers voor een openingsverlies van 0,2 procent. De Nasdaq lijkt 0,4 procent in de min te openen. De beurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten. De S&P 500 eindigde 1,2 procent hoger bij een slotstand van 4.357,04 punten, de Dow Jones index steeg 1,4 procent tot 34.326,46 punten en de Nasdaq ging 0,8 procent hoger en sloot op 14.566,70 punten. Bron: ABM Financial News

