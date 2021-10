Valuta: druk op euro houdt aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro blijft onder druk staan en zou nog wat lager kunnen worden gedrukt door risicofactoren op de korte termijn, maar de neerwaartse ruimte lijkt beperkt na de forse afstraffing van de munt in de afgelopen weken. Dat stelde Rabobank maandag in gesprek met ABM Financial News. "De euro is vrij hard afgestraft", aldus valuta-analist Teeuwe Mevissen van Rabobank. "We zien daarom niet heel veel ruimte voor een verdere daling." De Europese munt stond een maand geleden nog ruim boven 1,19 en noteert nu op 1,1617 dollar, dankzij toenemende verwachtingen op een spoedige vermindering van de stimulering door de Federal Reserve en hoge energieprijzen die de inflatie verder dreigen op te jagen. Mevissen denkt dat een sterk Amerikaans banenrapport vrijdag de dollar verder omhoog kan duwen, omdat een sterke economie betekent dat de minder sterke stimulering "een zekerheidje" wordt bij de volgende rentevergadering van de Fed. Met de rendementen op Amerikaanse staatsleningen stijgt doorgaans ook de koers van de dollar. Een aardgastekort in Europa heeft geleid tot een sterke stijging van de mondiale olieprijs in de afgelopen weken. Die dure olie dreigt nu weer de economische groei de nek om te draaien. Maandag vergaderen oliekartel OPEC en diens bondgenoten over een mogelijke extra verhoging van de productie. Mevissen is geen expert van de oliemarkt, maar denkt dat er wel veel druk op OPEC is om de productie verder te verhogen dan men al van plan was. Hij houdt rekening met een extra productie-verhoging van een half miljoen vaten per dag, ook omdat Rusland en Saoedi-Arabië doorgaans wel voorstanders zijn van meer productie en omdat de OPEC-landen er ook geen baat bij hebben als de economische groei weer inzakt door de dure olie.



Op korte termijn zou de euro weer door de aanwezige risico's onder 1,16 kunnen dalen, maar Rabobank ziet de munt binnen een maand weer opveren tot 1,17 om het jaar rond de huidige niveaus uit te gaan. Bron: ABM Financial News

