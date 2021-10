Wederom rode koersen, slechts handvol stijgers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De AEX handelt maandagochtend opnieuw in het rood, nadat de hoofdgraadmeter vrijdag de oktobermaand al in mineur was begonnen. Richting het eind van de ochtend verloor de AEX 0,5 procent bij een stand van 762,99 punten. De AEX index is op de korte termijn begonnen aan een dalende trend, aldus technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets. "Daarmee nemen de neerwaartse koersrisico's toe en gaat de daling dieper dan vooraf werd ingeschat", aldus Van den Akker. De eerste belangrijke steun ziet de analist rond de 756 punten, "maar we houden er rekening mee dat de koers ten minste richting de 743 punten daalt en in het meest negatieve scenario terugkeert richting de zone 716-705 punten." Beleggers moeten het vandaag zonder veel richtinggevend nieuws doen. De macro-agenda is vrijwel leeg. Wel wacht de markt nog op de uitkomst van een bijeenkomst van OPEC+ en op de Amerikaanse fabrieksorders. De euro/dollar handelde licht hoger op 1,1618 en een vat WTI-olie werd iets goedkoper rond 76 dollar. Stijgers en dalers In de AEX ging slechts een handjevol aandelen hoger. Koploper was Heineken met een koerswinst van 1,1 procent. Dat was ook het enige aandeel met meer dan een procent winst. De grootste dalers waren Besi, Unibail-Rodamco-Westfield en ING, met verliezen van 2 tot 4 procent. Het aandeel ING noteert evenwel ex-dividend. In de AMX gingen Intertrust en Eurocommercial Properties ruim een procent hoger. Fagron en Galapagos verloren tot 3 procent. Bij de smallcaps ging NSI een procent hoger en steeg verder alleen Accell licht. ForFarmers daalde 2 procent en Van Lanschot Kempen zelfs 7 procent, maar dat aandeel noteert maandag net als ING ex-dividend. In de lokale lijst viel Renewi op. Het aandeel steeg 8 procent na een outlookverhoging. Bron: ABM Financial News

