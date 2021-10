Stonepeak neemt belang in Delta Fiber Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse Stonepeak is toegetreden als aandeelhouder van Delta Fiber. Dit maakte de kabelaar maandagochtend bekend. EQT verkocht een belang van 50 procent in Delta Fiber aan Stonepeak. De twee aandeelhouders zullen samen investeren in de verdere uitrol van glasvezel in Nederland. Delta Fiber heeft inmiddels bijna een miljoen aansluitingen in Nederland en wil in 2025 op 2 miljoen zitten. Om deze uitrol te bekostigen heeft het bedrijf een financiering van 2 miljard euro aangetrokken bij een consortium van nationale en internationale banken. Hoeveel er gemoeid is met de verkoop van het belang van 50 procent, werd niet gemeld. Toezichthouders moeten de transactie nog wel goedkeuren. Stonepeak en EQT hebben eerder geprobeerd KPN over te nemen. Het Nederlandse telecombedrijf had hier echter geen interesse in, en dankzij de sterke beschermingsstructuur van KPN is een vijandige overname heel lastig te realiseren. Bron: ABM Financial News

