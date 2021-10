Uitgelicht: week in beeld

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen handelsweek markeerde het einde van de maand en tevens het einde van het derde kwartaal. Na een volatiele maand verloor de AEX op maandbasis ruim 2 procent, terwijl de index op kwartaalbasis toch nog 6 procent won.

De plannen van de Federal Reserve om in november al te beginnen met het afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma en mogelijk volgend jaar de rente zal verhogen, zorgen over de hogere obligatierendementen en een vertraging van de economische groei drukten afgelopen week het sentiment. Ook de vrees dat de financiële problemen van de Chinese vastgoedreus Evergrande overslaan naar de rest van de economie, woog op de beurzen.

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management zei maandag voor de camera van ABM Financial News te verwachten dat de obligatierente verder zal stijgen als de Federal Reserve gelijk heeft. Hij refereert daarmee naar de vorige week door de Amerikaanse centrale bank gepubliceerde dot plot. Naast een mogelijke renteverhoging volgend jaar, wijzen de laatste dots van de Fed op drie verhogingen in elk van de volgende twee jaren, waardoor de Fed-rente eind 2024 op 1,75 procent zou uitkomen.

De inprijzing door de markt blijft echter achter bij de laatste stippen van de Fed, "wat betekent dat er ruimte is voor een stijging van de obligatierente als de economische vooruitzichten van de Fed juist blijken en de Fed vasthoudt aan het door haarzelf voorspelde pad van verkrapping", aldus Juvyns.

Op donderdag verscheen de strateeg opnieuw voor de camera van ABM FN. "JPMorgan Asset Management blijft positief over aandelen, hoewel beleggers moeten beseffen dat het opwaarts potentieel door de hoge waarderingen beperkter is en dat de volatiliteit is toegenomen", zei hij.

ASMI publiceerde dinsdag aan het begin van zijn beleggersdag een update. "Het bedrijf stelde niet teleur", zei marktanalist Jos Versteeg van InstingerGilissen.

Zowel de omzetverwachting voor 2025 als de opwaarts bijgestelde outlook voor de orderinstroom in het lopende derde kwartaal vallen Versteeg mee. Maar ook de analistenconsensus zit volgens Versteeg momenteel nog een stuk lager.

Versteeg heeft momenteel een koersdoel van 350 euro voor ASMI, maar op basis van de huidige "optimistische verwachtingen" van het bedrijf, vindt de analist dat zijn koersdoel wel omhoog kan.

De koers van ASMI, maar ook die van ASML en Besi, staan deze week flink onder druk. Versteeg wijst erop dat de koersen dan ook al flink gestegen zijn. "Dit zijn aandelen die je in je portefeuille kan hebben en daar rustig in kan laten zitten", vindt Versteeg.

Vermogensbeheerder Cees Smit van Today's Group adviseerde beleggers donderdag bescherming te komen. Smit zei overal verkoopsignalen te zien.

Hij ziet verkoopsignalen in bijvoorbeeld Adyen, maar ook in de "grote jongens" ASML en ASMI en in sectorgenoot Besi.

En voor de AEX als geheel is er volgens Smit ook een verkoopsignaal.

"Hetzelfde plaatje" is ook zichtbaar in de Dow Jones en de Nasdaq. Een daling is volgens Smit dan ook aanstaande.

Desondanks is het sentiment volgens de vermogensbeheerder nog wel altijd positief.

"Wees voorzichtig en neem bescherming", waarschuwde hij.

Analist Robbert Manders van IG Nederland waarschuwde er vrijdag voor dat staalreus ArcelorMittal momenteel ogenschijnlijk een aantrekkelijke investering lijkt, maar dat die eigenlijk wel eens een val zou kunnen blijken te zijn.

"Sinds de piek van september is ArcelorMittal met circa 9 procent gedaald. Ondertussen staat het bedrijf op een koerswinstverhouding van ongeveer vijf en dat maakt het tot een bijzonder goedkoop aandeel", zei Manders.

"Beleggers zou kunnen denken dat dit een prima value play is, maar ik denk ook dat er een kans is dat dit eigenlijk een value trap zou kunnen zijn", waarschuwde hij. De analist legt uit waarom.

Tot slot nam beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO op vrijdag de ontwikkelingen op de beurs van de afgelopen maand door. Hij zei zijn positieve visie op aandelen te handhaven, evenals zijn terughoudendheid op obligatie.

"In het geval dat het sentiment in deze volatiliele maanden wat negatiever wordt zullen wij een grotere correctie aangrijpen om meer risico aan de portefeuille toe te voegen.", voegde hij toe.

"Binnen obligaties handhaaft de bank de focus op hoger renderende obligaties met een hoger risico. Binnen staatspapier ligt dat in de periferie, bij overig schuldpapier ligt de voorkeur bij high yield bedrijfsobligaties en schuldpapier uit opkomende landen", aldus Wessels.

