Beursblik: Tesla vangt grondstoffentekort goed op

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft met 241.300 afgeleverde auto's de verwachtingen ruim overtroffen in het derde kwartaal en lijkt het tekort aan grondstoffen beter te doorstaan dan de meeste sectorgenoten. Dat stelde zakenbank Jefferies maandag in een rapport. Het aantal afleveringen is zo'n 20.000 of 9 procent meer dan de 221.000 waar analisten gemiddeld op hadden gerekend, 20 procent meer dan het voorgaande kwartaal en zelfs 73 procent meer dan een jaar eerder. De modellen 3 en Y waren goed voor 232.000 eenheden. De modellen S en X herstelden tot 9.275 exemplaren. De productietoename met 15 procent op kwartaalbasis wijst erop dat Tesla de huidige tekorten aan materialen beter doorstaat dan de meeste autofabrikanten. Dit komt mogelijk mede omdat Tesla ook zelf ontworpen halfgeleiders gebruikt. Jefferies maakt zich geen zorgen dat zijn verwachtingen hoger liggen dan de marktconsensus, met een omzetverwachting voor dit jaar van 53,6 miljard dollar en een EBIT van 5,5 miljard dollar. De analisten zien opwaartse ruimte voor de volumes, met name als de fabriek in Berlijn later deze maand in productie gaat en capaciteit gaat vrijmaken voor leveringen aan China. Jefferies heeft een koopadvies en een koersdoel van 850 dollar voor Tesla. Bron: ABM Financial News

