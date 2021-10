AEX start handelsweek vermoedelijk licht in het groen

(ABM FN-Dow Jones) Futures op de AEX index wezen maandag ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. Wall Street sloot vrijdagavond overtuigend in het groen, terwijl in Azië de beurs in Hongkong vanochtend fors lager noteert nadat de handel in de aandelen van Evergrande werd opgeschort.

Afgelopen week gaf de Amsterdamse hoofdindex op weekbasis nog ruim 3 procent prijs op een slotstand van 766,69 punten. Onder meer rente- en inflatievrees wogen op het sentiment.

Sinds de bodem tijdens de coronapaniek eind maart 2020 hebben de aandelenmarkten een imposante rally neergezet, dankzij ongekende stimuleringsmaatregelen van centrale banken en overheden wereldwijd, maar daar kwam recentelijk de klad in, nu de inflatie oploopt en centrale banken ingrijpen door hun monetaire beleid te verkrappen.

Deze marktomstandigheden worden weerspiegeld in het jaarlijkse rendement op een Amerikaanse staatslening met een looptijd van 10 jaar, die de afgelopen maanden tientallen basispunten is opgelopen met een piek op 1,54 procent afgelopen week.

De rente is evenwel nog steeds historisch laag en alternatieven voor aandelen blijven daardoor schaars. Op spaar- en beleggingsrekeningen wordt het aanhouden van contanten zelfs afgestraft door negatieve rentes. Vrijdag viel het rendement op de tienjarige Amerikaanse 'treasury' iets terug naar 1,46 procent en dat had meteen een positieve weerslag op Wall Street.

Hoofdgraadmeter S&P 500 koerste vrijdag in New York 1,2 procent hoger, terwijl techbeurs Nasdaq 0,8 procent wist te klimmen. Op weekbasis verloren de S&P en Nasdaq echter respectievelijk 2,2 procent en 3,2 procent. De S&P noteert nu ongeveer 4 procent onder de hoogste stand ooit, neergezet begin september.

"Een combinatie van een economische groeivertraging, minder accommoderend monetair beleid, tegenwind in China, afnemende stimuleringsmaatregelen en zeurende knelpunten in de toeleveringsketens wogen afgelopen maand allemaal op het beleggerssentiment", zo vatte analist Chris Hussey van Goldman Sachs het overwegend negatieve sentiment van de afgelopen weken samen.

Evergrande

In Azië, waar de Chinese beurzen op het vasteland tot en met donderdag de deuren gesloten houden vanwege feestdagen, is het beeld vanochtend erg verdeeld.

Op de beurs in Hongkong heerst nervositeit nadat de handel in de aandelen van de met schulden overladen projectontwikkelaar Evergrande vanochtend niet van start ging. Een officiële reden werd niet gegeven. De vastgoedreus met een geschatte schuld van 300 miljard dollar mistte de afgelopen weken twee betalingstermijnen.

Ook de handel in aandelen van dochteronderneming Evergrande Property Services werd stilgelegd vanwege een mogelijk overnamebod. Ook de handel in de aandelen van de Chinese vastgoedontwikkelaar Hobson werden stilgelegd.

Beleggers houden rekening met een overname, of 'bailout', van de dochteronderneming van Evergrande door Hobson, waarbij de regie in handen is van de Chinese autoriteiten.

Eerder deze maand wogen de ontwikkelingen rond Evergrande nog op het internationale beurssentiment, omdat beleggers vrezen voor besmettingsgevaar, waardoor de Chinese groeimotor abrupt stil zou kunnen vallen. Naar schatting een kwart van de Chinese economie drijft voor een belangrijk deel op vastgoed.

De Hang Seng index koerste vanochtend 2,0 procent lager.

De ASX 200 index in Sydney noteert juist 1,3 procent hoger. Vooral reis-aandelen en financiële waarden, die profiteren van respectievelijk het loslaten van corona beperkingen en de aantrekkende rente, duwen de index omhoog.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend in de Aziatische handel stabiel. Afgelopen week koerste de future op weekbasis nog 2,6 procent hoger op een settlement van 75,88 dollar per vat. Daarmee noteert de future rond het hoogste niveau van de afgelopen jaren.

Economen van Rabobank denken dat er nog meer in het vat zit voor de oliemarkten in de komende maanden, zeker nu China staatsenergiebedrijven heeft opgedragen hun voorraden te verhogen met de winter in aantocht. Dit zou kunnen leiden tot paniekaankopen in de fysieke oliemarkten, hetgeen de olieprijzen ondersteunt, aldus Rabobank.

Later vandaag vergadert oliekartel OPEC met zijn partners, verenigd in OPEC+. Beleggers verwachten dat de olie-exporterende landen en hun bondgenoten, waaronder Rusland, de productie van olie sterker kunnen verhogen dan de reeds geplande toename met 400.000 vaten per dag, zegt Rystad Energy.

De macro-economische agenda is vandaag erg leeg. Beleggers hebben nog wel oog voor de fabrieksorders in de VS in augustus.

Bedrijfsnieuws

Galapagos rondde de rekrutering voor de DIVERSITY fase 3-studie met filgotinib bij patiënten met de ziekte van Crohn af.

Ctac ondertekende een koopovereenkomst voor de acquisitie van 80 procent van de aandelen in Digisolve-Mijn ICT BV. Digimij heeft een jaaromzet van ruim 2 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 eindigde vrijdag 1,2 procent hoger bij een slotstand van 4.357,04 punten, de Dow Jones index steeg 1,4 procent tot 34.326,46 punten en de Nasdaq ging 0,8 procent hoger en sloot op 14.566,70 punten.