Olieprijs daalt licht

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs daalt maandag een fractie in de vroege Aziatische handel in aanloop naar de vergadering van het oliekartel OPEC met zijn partners, verenigd in OPEC+, later vandaag. Beleggers verwachten dat de olie-exporterende landen en hun bondgenoten, waaronder Rusland, de productie van olie sterker kunnen verhogen dan de reeds geplande toename met 400.000 vaten per dag, zegt Rystad Energy. De olieprijs steeg afgelopen weken sterk, onder andere door een groot aardgastekort in Europa. Handelaren "prijzen rapporten in dat OPEC+ een optie kan overwegen om de productie meer te verhogen dan gepland in de komende vergadering" stelde de energieadviseur. Rystad gelooft echter niet dat dit een waarschijnlijke uitkomst in. Ondanks een krappe energiemarkt "zou het niet gebruikelijk zijn voor OPEC+ om nu al het beleid aan te passen, in een reflexreactie op de energiecrisis." Brent-olie voor levering in de eerstvolgende maand noteerde maandag 0,2 procent lager op 79,09 dollar per vat. De future voor West Texas Intermediate daalde 0,1 procent tot 75,80 dollar per vat. Bron: ABM Financial News

