Europese beurzen openen in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, na de winsten vrijdagavond op Wall Street.

IG voorziet een openingswinst van 48 punten voor de Duitse DAX, een plus van 27 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 33 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd, waarmee een moeizame septembermaand vooralsnog een negatief vervolg krijgt.

"Zorgen over de oplopende inflatie en de hogere rentes, het afnemende ‘economische momentum’ en wat winstwaarschuwingen van bedrijven links en rechts leiden tot een rondje winstnemingen op de beurzen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Van de diverse economieën, van die van Japan tot van het Verenigd Koninkrijk, kwamen over september indicaties voor de ontwikkelingen in de industrie. Die inkoopmanagersindices lieten zonder uitzondering een groeivertraging zien, maar geen enkele sector vertoonde krimp.

De inkoopmanagersindex voor de eurozone daalde in september tot 58,6, van 61,4 in augustus. Econoom Chris Williamson van Markit wees erop dat hoewel de groei van de industrie in september nog altijd robuust was, de groei wel dusdanig is verzwakt, vooral vanwege de groeiende tegenwind die wordt gecreëerd door de aanhoudende problemen in de aanvoerketen.

"Bevoorradingsproblemen blijven grote schade aanrichten in delen van de Europese industrie", aldus Williamson, die hierin niet snel een verbetering verwacht.

De aanvoerproblemen en daardoor oplopende prijzen, vooral voor energie, stuwen ondertussen de inflatie. In de eurozone stond die in september op 3,4 procent, waar dat in augustus nog 3,0 procent was en in juli 2,2 procent. Economen hadden voor september gerekend op een inflatie van 3,3 procent.

Bedrijfsnieuws

Grondstoffenaandelen stonden vrijdag onder druk. ArcelorMittal daalde zo'n 5 procent, BHP meer dan 2 procent.

Nutsbedrijven als het Spaanse Iberdrola en het Duitse RWE stegen tot een half procent. Het Deense Vestas verloor bijna 4 procent.

Bankaandelen verloren terrein. ING, BNP Paribas en Deutsche Bank verloren een half tot zelfs 2 procent.

Chipaandelen, die een moeilijke week beleefden vanwege de oplopende rentes, hadden het opnieuw zwaar. ASML, ASMI en Besi daalden 2 tot 3 procent in Amsterdam. STMicroelectronics daalde een procent in Parijs en Infineon verloor bijna 2 procent in Frankfurt.

Euro STOXX 50 4.025,22 (-0,6%)

STOXX Europe 600 452,90 (-0,4%)

DAX 15.156,44 (-0,7%)

CAC 40 6.517,69 (-0,04%)

FTSE 100 7.027,07 (-0,8%)

SMI 11.575,37 (-0,6%)

AEX 766,69 (-0,7%)

BEL 20 4.137,31 (-0,5%)

FTSE MIB 25.615,31 (-0,3%)

IBEX 35 8.799,50 (+0,04%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het rood.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger het weekend ingegaan. Op weekbasis verloren de Dow, S&P en Nasdaq wel 1 tot 3 procent.

Beleggers krijgen de laatste tijd met meer onzekerheden te maken. De oplopende inflatie bijvoorbeeld, die deels wordt veroorzaakt door de problemen in de aanvoerketen. Ondertussen begint het robuuste economische herstel te haperen.

Het aanhoudende politieke conflict in Washington over het verhogen van het schuldenplafond in de VS weegt tevens op het gemoed van beleggers.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zijn de beurzen het laatste kwartaal van 2021 ingegaan met de vraag hoeveel er nog in het vat zit "en of oktober zijn reputatie als slechtste beursmaand van het jaar waar zal maken."

Marktstrateeg Daniel Morris van BNP Paribas Asset Management verwacht dat de aandelenmarkten nog iets verder kunnen stijgen, maar wel bij meer volatiliteit.

Beleggers reageerden vrijdag positief op het veelbelovend nieuws van Merck rond een coronapil die het samen met zijn partner Ridgeback Biotherapeutics heeft ontwikkeld. Volgens Merck verkleint de experimentele pil de kans op een ziekenhuisopname en overlijden met circa 50 procent bij patiënten met een milde of gematigde vorm van Covid-19. De farmaceut verwacht spoedig een aanvraag voor een noodvergunning in te dienen bij de US Food and Drug Administration.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de PCE-inflatie in de VS in augustus is uitgekomen op 4,3 procent, van 4,2 procent in juli. De PCE-kerninflatie bleef stabiel op 3,6 procent op jaarbasis. Verder stegen de consumentenbestedingen in augustus met 0,8 procent, en daarmee iets sterker dan verwacht. De inkomens van Amerikanen stegen conform de verwachting licht.

Uit de inkoopmanagersindex van Markit bleek verder dat de groei van de industrie in de VS in september conform de verwachting verder is vertraagd. De index daalde licht, tot 60,7 in september. Die van ISM toonde in dezelfde maand juist onverwacht een verdere stijging, naar 61,1.

Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan steeg in september, naar 72,8.

De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van 75,88 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,1 procent duurder. Op weekbasis werd een vat WTI 2,6 procent meer waard. Brent-olie noteerde vrijdag net onder 80 dollar en werd weekbasis zo'n 3,5 procent duurder.

Beleggers wachten op de bijeenkomst van OPEC+, die maandag plaatsvindt. Volgens persbureau Reuters overweegt OPEC+ om de productie verder op te voeren dan de afgesproken 400.000 vaten per dag. Marktvolgers rekenen er vooralsnog op dat OPEC+ de huidige productie-afspraken zal handhaven.

"Als OPEC+ zich aan het plan houdt, dan zullen we niet veel neerwaarts risico zien", volgens analist Louise Dickson van Rystad, maar de berichtgeving suggereert "dat de gesprekken zich ook richten op andere scenario's", aldus de analist.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Merck eindigde ruim 8 procent hoger na het veelbelovende nieuws over zijn coronapil. Aandelen van coronavaccinmakers als Moderna, BioNTech, Pfizer en Johnson & Johnson verliezen juist terrein. Pfizer en J&J daalden tot een procent, terwijl BioNTech en Moderna 7 tot 11 procent aan waarde moesten prijsgeven.

Zoom's overname van Five9 van bijna 15 miljard dollar is afgewezen door de aandeelhouders. Five9 meldde in een persbericht dat de deal niet genoeg steun kreeg van de aandeelhouders en dat de fusieplannen "in onderling overleg" zijn beëindigd. Het aandeel Zoom sloot ruim 2 procent hoger.

Exxon Mobil verwacht dat de hogere olie- en gasprijzen de resultaten onder de streep aardig hebben gespekt in het net voltooide derde kwartaal. Exxon rekent op een gunstig effect van de hogere olieprijzen van tussen de 200 en 600 miljoen dollar en van zelfs 500 tot 900 miljoen dollar als gevolg van de hogere aardgasprijzen. Het aandeel steeg vrijdag bijna 4 procent.

Disney en Scarlett Johansson zijn tot een schikking gekomen in de juridische strijd over de vergoeding van de actrice voor haar rol in 'Black Widow'. Johansson klaagde Disney aan vanwege contractbreuk, nadat de entertainmentreus besloot de film tegelijkertijd op zijn streamingdienst als in bioscopen uit te brengen, waardoor Johansson inkomsten zou mislopen. Het aandeel Disney won ruim 4 procent.

S&P 500 index 4.357,04 (+1,2%)

Dow Jones index 34.326,46 (+1,4%)

Nasdaq Composite 14.566,70 (+0,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag in het rood, waarbij de Chinese beurs de deuren gesloten houdt.

Nikkei 225 28.399,27 (-1,3%)

Shanghai Composite 3.568,17 (slotstand donderdag)

Hang Seng 24.022,64 (-2,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1595. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,1598.

USD/JPY Yen 111,02

EUR/USD Euro 1,1595

EUR/JPY Yen 128,74

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

00:00 Bijeenkomst OPEC+

16:00 Fabrieksorders - Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

09:00 ING - Ex-dividend