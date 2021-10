Video: AEX in dalende trend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX Index is op de korte termijn begonnen aan een dalende trend. Dit zegt technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets voor de camera van ABM Financial News. "Daarmee nemen de neerwaartse koersrisico's toe en gaat de daling dieper dan vooraf werd ingeschat", aldus Van den Akker. De eerste belangrijke steun ziet de analist rond de 756 punten, "maar we houden er rekening mee dat de koers ten minste richting de 743 punten daalt en in het meest negatieve scenario terugkeert richting de zone 716-705 punten." Klik hier voor: AEX in dalende trend Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.