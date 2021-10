Tesla levert opnieuw meer voertuigen af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het derde kwartaal opnieuw meer voertuigen afgeleverd. Dit meldde de Amerikaanse producent van elektrische auto's dit weekend. In het afgelopen kwartaal werden 241.300 voertuigen afgeleverd, tegenover 201.000 in het tweede kwartaal en ruim meer dan de circa 140.000 stuks in het derde kwartaal van 2020. Geraadpleegde economen rekenden voor het derde kwartaal van dit jaar op 225.000 tot 230.000 afgeleverde voertuigen. In het derde kwartaal wist Tesla 238.000 auto's te maken. In het tweede kwartaal waren dat er ruim 206.000. Tot nog toe in 2021 leverde Tesla ruim 627.000 voertuigen af. Tesla streeft er naar om het aantal leveringen jaarlijks gemiddeld met 50 procent te laten groeien. In sommige jaren zal de groei hoger liggen, aldus de autoproducent, waaronder naar verwachting in 2021. Net als bij eerdere productierapporten, benadrukte Tesla dat de definitieve cijfers over het derde kwartaal nog een afwijking van meer dan een half procent kunnen opleveren. Bron: ABM Financial News

