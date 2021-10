Rustige beursweek voor de boeg Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers hebben een rustige week voor de boeg, behoudens onverwachte gebeurtenissen die weer voor wat volatiliteit kunnen zorgen. Afgelopen weken kwamen de beurzen bijvoorbeeld in woeliger vaarwater door het wankelende vastgoedbedrijf Evergrande in China en de stijgende inflatie en rente. De Chinese beurzen houden bijna heel de week de deuren gesloten, van maandag tot donderdag voor de feestdagen van de Volksrepubliek. Maandag beginnen we de week met een OPEC+ vergadering. Alle energieprijzen, ook olie, zaten afgelopen tijd stevig in de lift nu de economie aantrekt. Dit stuwt ook de inflatie en dwingt centrale banken tot ingrijpen. Marktkenners zijn verdeeld over wat de OPEC en zijn bondgenoten maandag zullen doen: de huidige productie-afspraken handhaven of de productie toch sneller opvoeren. "Hoewel OPEC+ mogelijk besluit om het productie-quotum te verhogen, zijn er enkele leden die hun individuele quota niet halen. Olieministers kunnen dan ook besluiten om de quota onveranderd te laten om de huidige prijsniveaus te ondersteunen", schreven energie-analisten van IHS Markit. Dinsdag wordt er vooral gelet op een reeks inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren in Japan, Europa en Amerika. China volgt vrijdag. Inkoopdata over de industrie toonden voor het weekend over het algemeen een groeivertraging. Verder komt de Reserve Bank of Australia dinsdag met een nieuw rentebesluit. De Europese Centrale Bank komt dan weer donderdag met de notulen van de laatste beleidsvergadering. Daarin worden meestal geen grote aankondigingen gedaan. Ook op dinsdag staat een Amerikaanse handelsbalans gepland. Vrijdag volgt een Europees land waarmee de Verenigde Staten traditioneel een ruim handelstekort hebben, namelijk het vlijtig exporterende Duitsland. Banenrapporten Woensdag publiceert loonstrookjesverwerker ADP een Amerikaans banenrapport over de maand september. Het kan beschouwd worden als een voorproefje op het officiële banencijfer van vrijdag. Tevens zijn deze gegevens erg belangrijk voor het beleid van de Federal Reserve. Donderdag hebben we nog de wekelijkse steunaanvragen uit de VS tegoed. Inflatiecjfers van het CBS staan voor donderdag geprogrammeerd, samen met de Duitse industriële productie. Frankrijk en ons eigen land geven vrijdag inzage in hun productie. Bedrijfsnieuws



De bedrijfskalender blijft nog nagenoeg leeg. Het derde kwartaal is afgerond maar het is nog net iets te vroeg om al aan het volgende cijferseizoen te beginnen. ING noteert maandag ex-dividend, net als Van Lanschot Kempen. In het buitenland openen Constellation Brands en Levi Strauss woensdag de boeken, Conagra volgt donderdag. Bron: ABM Financial News

