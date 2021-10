Video: ABN AMRO blijft positief over aandelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO zag afgelopen maand geen reden om wijzigingen in de portefeuille door te voeren en de bank handhaafde zijn positieve visie op aandelen en blijft terughoudend over obligaties. Dit zei beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO voor de camera van ABM Financial News. "In het geval dat het sentiment in deze volatiele maanden wat negatiever wordt, zullen wij een grotere correctie aangrijpen om meer risico aan de portefeuille toe te voegen", voegde Wessels toe. "Binnen obligaties handhaaft de bank de focus op hoger renderende obligaties met een hoger risico. Binnen staatspapier ligt dat in de periferie, bij overig schuldpapier ligt de voorkeur bij high yield bedrijfsobligaties en schuldpapier uit opkomende landen", aldus de beleggingsstrateeg. Klik hier voor: ABN AMRO blijft positief over aandelen Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.