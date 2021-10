Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag hoger, met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 wint 0,9 procent, de Dow Jones index stijgt 1,2 procent en de Nasdaq beweegt 0,4 procent hoger.



Daarmee zijn de beurzen in New York het vierde kwartaal verrassend optimistisch begonnen, nadat de Dow Jones Industrial Average en de Nasdaq in het derde kwartaal juist terrein verloren. De S&P 500 wist op kwartaalbasis nipt in het groen te blijven.



Beleggers krijgen de laatste tijd met meer onzekerheden te maken. De oplopende inflatie bijvoorbeeld, die deels wordt veroorzaakt door de problemen in de aanvoerketen, die langer aanhouden dan verwacht. Ondertussen begint het robuuste economische herstel te haperen.



Het aanhoudende politieke conflict in Washington over het verhogen van het schuldenplafond in de VS weegt tevens op het gemoed van beleggers. Het Amerikaans Congres ging donderdag akkoord met een tijdelijke begroting, waarmee een zogeheten government shutdown in elk geval tot 3 december van tafel is maar met die tijdelijke maatregel werd het schuldenplafond niet verhoogd.



"September heeft zijn reputatie als zeer onvoorspelbare maand waargemaakt", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De Dow, S&P en Nasdaq verloren afgelopen maand 3 tot 5 procent.



Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets gaan de beurzen het laatste kwartaal van 2021 in met de vraag hoeveel er nog in het vat zit "en of oktober zijn reputatie als slechtste beursmaand van het jaar waar zal maken."



Marktstrateeg Daniel Morris van BNP Paribas Asset Management verwacht dat de aandelenmarkten nog wat verder kunnen stijgen, maar wel met meer volatiliteit.



De combinatie van monetaire verkrapping en een oplopende inflatie stuwt ondertussen de langlopende rentes. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde eerder deze week op het hoogste niveau in drie maanden, rond 1,54 procent, maar is vrijdag teruggezakt tot 1,49 procent.



Op macro-economisch vlak werd vrijdagmiddag bekend dat de PCE-inflatie in de VS in augustus is uitgekomen op 4,3 procent, van 4,2 procent in juli. De PCE-kerninflatie bleef stabiel op 3,6 procent op jaarbasis. Verder stegen de consumentenbestedingen in augustus met 0,8 procent, en daarmee iets sterker dan verwacht. De inkomens van Amerikanen stegen conform de verwachting licht.



Uit de inkoopmanagersindex van Markit bleek verder dat de groei van de industrie in de VS in september conform de verwachting verder is vertraagd. De index daalde licht, tot 60,7 in september. Die van ISM toonde in dezelfde maand juist onverwacht een verdere stijging, naar 61,1.



Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan steeg in september, naar 72,8.



De euro/dollar noteert vrijdagavond op 1,1599. Een vat WTI-olie beweegt volatiel in aanloop naar een OPEC+ bijeenkomst op maandag. Mogelijk besluiten de OPEC en zijn bondgenoten om de productie sneller op te voeren om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.



Bedrijfsnieuws



Merck & Co kwam vrijdag met veelbelovend nieuws rond een coronapil die het samen met zijn partner Ridgeback Biotherapeutics heeft ontwikkeld. Volgens Merck verkleint de experimentele pil de kans op een ziekenhuisopname en overlijden met circa 50 procent bij patiënten met een mild of gematigde vorm van Covid-19. Merck verwacht spoedig een aanvraag voor een noodvergunning te doen bij de US Food and Drug Administration. Bij goedkeuring wordt molnupiravir de eerste behandeling die coronapatiënten thuis kunnen krijgen.



Het aandeel Merck noteert 9 procent hoger. Aandelen van coronavaccinmakers als Moderna, BioNTech, Pfizer en Johnson & Johnson verliezen juist terrein. Pfizer en J&J dalen ongeveer een half procent, terwijl BioNTech en Moderna 7 tot 10 procent aan waarde moeten prijsgeven.



Zoom's overname van Five9 van bijna 15 miljard dollar is afgewezen door de aandeelhouders. Five9 meldde in een persbericht dat de deal niet genoeg steun kreeg van de aandeelhouders en dat de fusieplannen "in onderling overleg" zijn beëindigd. Het aandeel Zoom wint 2 procent.



Exxon Mobil verwacht dat de hogere olie- en gasprijzen de resultaten onder de streep aardig hebben gespekt in het net voltooide derde kwartaal. Exxon rekent op een gunstig effect van de hogere olieprijzen van tussen de 200 en 600 miljoen dollar en van zelfs 500 tot 900 miljoen dollar als gevolg van de hogere aardgasprijzen. Het aandeel stijgt 3 procent.



Disney en Scarlett Johansson zijn tot een schikking gekomen in de juridische strijd over de vergoeding van de actrice voor haar rol in 'Black Widow'. Johansson klaagde Disney aan vanwege contractbreuk, nadat de entertainmentreus besloot de film tegelijkertijd op zijn streamingdienst als in bioscopen uit te brengen, waardoor Johansson inkomsten zou mislopen. Het aandeel Disney wint 4 procent.



Whole Food CEO John Mackey gaat volgend jaar met pensioen. Mackey was ruim veertig jaar eerder één van de medeoprichters van het bedrijf.



Lordstown Motors, een fabrikant van elektrische vrachtwagens, verkoopt zijn autofabriek in Ohio aan Foxconn Technology Group voor 320 miljoen dollar. De noodlijdende start-up heeft geld nodig om zijn eerste pick-up te kunnen lanceren.

