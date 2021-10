Europese beurzen eindigen lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd, waarmee een moeizame septembermaand vooralsnog een negatief vervolg krijgt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot 0,4 procent in het rood bij een slot van 452,90 punten. De Duitse DAX verloor 0,7 procent tot 15.156,44 punten. De Franse CAC 40 noteerde een fractioneel verlies met een stand van 6.517,69 punten. De Britse FTSE daalde 0,8 procent naar 7.027,07 punten.

"Zorgen over de oplopende inflatie en de hogere rentes, het afnemende ‘economische momentum’ en wat winstwaarschuwingen van bedrijven links en rechts leiden tot een rondje winstnemingen op de beurzen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Van de diverse economieën, van die van Japan tot van het Verenigd Koninkrijk, kwamen over september indicaties voor de ontwikkelingen in de industrie. Die inkoopmanagersindices lieten zonder uitzondering een groeivertraging zien, maar geen enkele sector vertoonde krimp.

De inkoopmanagersindex voor de eurozone daalde in september tot 58,6, van 61,4 in augustus. Econoom Chris Williamson van Markit wees erop dat hoewel de groei van de industrie in september nog altijd robuust was, de groei wel dusdanig is verzwakt, vooral vanwege de groeiende tegenwind die wordt gecreëerd door de aanhoudende problemen in de aanvoerketen.

"Bevoorradingsproblemen blijven grote schade aanrichten in delen van de Europese industrie", aldus Williamson, die hierin niet snel een verbetering verwacht.

De aanvoerproblemen en daardoor oplopende prijzen, vooral voor energie, stuwen ondertussen de inflatie. In de eurozone stond die in september op 3,4 procent, waar dat in augustus nog 3,0 procent was en in juli 2,2 procent. Economen hadden voor september gerekend op een inflatie van 3,3 procent.

In de VS stabiliseerde de inflatie in augustus op 3,6 procent op jaarbasis, bleek vanmiddag uit de PCE-index.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1589. WTI-olie en Brent werden vandaag iets goedkoper, maar op weekbasis juist zo'n 2 procent duurder. Na het weekend praat OPEC+ over de huidige productie-afspraken. Volgens Reuters zou worden overwogen om de productie sneller op te voeren om het hoofd te bieden aan de krapte in het aanbod.

Bedrijfsnieuws

Grondstoffenaandelen stonden vrijdag onder druk. ArcelorMittal daalde zo'n 5 procent, BHP meer dan 2 procent.

Nutsbedrijven als het Spaanse Iberdrola en het Duitse RWE stegen tot een half procent. Het Deense Vestas verloor bijna 4 procent.

Bankaandelen verloren terrein. ING, BNP Paribas en Deutsche Bank verloren een half tot zelfs 2 procent.

Chipaandelen, die een moeilijke week beleefden vanwege de oplopende rentes, hadden het opnieuw zwaar. ASML, ASMI en Besi daalden 2 tot 3 procent in Amsterdam. STMicroelectronics daalde een procent in Parijs en Infineon verloor bijna 2 procent in Frankfurt.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot in het groen in wat een volatiele sessie was in New York.