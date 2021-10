AEX met verlies het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met verlies aan oktober begonnen. De AEX daalde 0,7 procent naar 766,69 punten, waarbij de verliezen richting de slotbel verder opliepen. Op weekbasis verloor de Amsterdamse index ruim 3 procent, als gevolg van de oplopende rente- en inflatievrees

"Een woelig einde van de week", oordeelde analist Craig Erlam van Oanda.

"Zorgen over de oplopende inflatie en de hogere rentes, het afnemende 'economische momentum' en wat winstwaarschuwingen van bedrijven links en rechts leiden tot een rondje winstnemingen op de beurzen", meent investment manager Simon Wiersma van ING.

Erlam meent dat beleggers momenteel erg nerveus zijn. "En dat is ook volkomen begrijpelijk." Vooral de verkrappingsplannen van de centrale banken voeden de onzekerheid volgens de analist van Oanda.

Vanochtend bleek de inflatie in de eurozone gestegen van 3,0 naar 3,4 procent. Dat was iets sterker dan de 3,3 procent die was voorzien. In de VS stabiliseerde de inflatie op 3,6 procent in augustus, zoals gemeten via de PCE-methode die de Federal Reserve het liefst hanteert.

Verder was er veel aandacht voor de inkoopmanagers. De industrie van de eurozone liet in september minder groei zien, zo bleek. De inkoopmanagersindex die de activiteit meet, kwam in september uit op 58,6 tegen 61,4 in augustus. In een voorlopige meting, die vorige week donderdag uitkwam, werd een index van 58,7 gemeld.

"Hoewel de industrie in de eurozone in september in een robuust tempo groeide, is de groei wel duidelijk verzwakt", zei econoom Chris Williamson van Markit. Hij wees daarbij op problemen in de aanvoerketen. Williamson verwacht echter verbetering op dit vlak, maar waarschuwt ook dat dit een traag proces is.

In de VS wees de inkoopmanagersindex van Markit ook op een groeivertraging, maar die van ISM liet daarentegen een groeiversnelling zien. Ook bleek het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht sterk gestegen.

De euro/dollar handelde op 1,1589 en olie werd iets goedkoper. Beleggers wachten op de OPEC+ bijeenkomst die maandag plaatsvindt. Volgens persbureau Reuters overwegen de OPEC en zijn bondgenoten om de productie sneller op te voeren om de de krapte aan de aanbodkant aan te pakken.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Just Eat Takeaway met een dagwinst van 1,6 procent. Sectorgenoten RELX en Wolters Kluwer wonnen 1,8 en 0,6 procent. De grootste verliezen kwamen voor rekening van Signify en ArcelorMittal, waar de koersen met 3,0 en 4,8 procent daalden.

In de AMX gingen Basic-Fit en Intertrust aan de leiding met winsten van 6,0 en 2,6 procent. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Intertrust naar 16 euro, maar herhaalde de koopaanbeveling.

Flitshandelaar Flow Traders steeg ook 2,6 procent.

Fagron en Aperam leverden 2,9 en 4,8 procent in. ABN AMRO daalde 6,7 procent, maar noteerde ook ex-dividend.

Bij de smallcaps viel NSI op met een koerswinst van 1,7 procent. Sectorgenoot Vastned won 0,4 procent. Lucas Bols was met een koersverlies van 1,8 procent de grootste daler in de AScX.

Het lokaal genoteerde Fastned verloor 3,9 procent. Beursnieuweling UMG won 4,5 procent, na een koopadvies van ING.

Tussenstand Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen in het groen. De Dow Jones won ruim een half procent, terwijl de Nasdaq het groen nipt wist te vinden.