Lichte stijging Amerikaanse inkomens

(ABM FN-Dow Jones) Het inkomen van de gemiddelde Amerikaan is in augustus gestegen, terwijl de uitgaven harder opliepen. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Amerikaanse overheid. De inkomens stegen op maandbasis met 0,2 procent in augustus, na een stijging van 1,1 procent in de voorgaande maand. De bestedingen zijn in augustus met 0,8 procent opgelopen, na een min van 0,1 procent in juli. Kerninflatie De PCE kernprijsindex steeg in augustus op maandbasis 0,3 procent, na een plus van eveneens 0,3 procent in juni. Op jaarbasis noteerde index 3,6 procent hoger, tegen een stijging met eveneens 3,6 procent in juli. Bron: ABM Financial News

