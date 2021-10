Overname Five9 door Zoom van de baan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Zoom Video Communications heeft de overname van Five9 ter waarde van bijna 15 miljard dollar donderdag afgekeurd zien worden door de aandeelhouders van de overnameprooi. Dit bevestigden de twee bedrijven donderdagavond laat. Zoom meldde de fusie-overeenkomst, die de twee partijen op 16 juli 2021 overeen waren gekomen, met wederzijdse goedkeuring te hebben beëindigd. Tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering kreeg Five9 niet de vereiste steun van zijn aandeelhouders voor de plannen. Five9 bevestigde in een separaat persbericht dat het fusieplan "in onderling overleg" is beëindigd. Het bedrijf zei dat het de huidige samenwerking met Zoom zal voortzetten. CEO Eric Yuan van Zoom zei dat hoewel het bedrijf uitkeek naar de overname van Five9, "financiële discipline de basis vormt van onze strategie". Hij zei dat Zoom zich zal blijven richten op het vergroten van de waarde voor aandeelhouders en klanten. Het afgewezen bod volgde nadat proxy-adviesbureau Institutional Shareholder Services de aandeelhouders van Five9 had geadviseerd om tegen de overname te stemmen, vanwege zorgen over de groeivertraging van Zoom als gevolg van de wereldwijde versoepeling van de coronamaatregelen. De geblokkeerde deal is een gevoelige klap voor de groeiplannen van Zoom. Bron: ABM Financial News

