Weer fors minder auto's op kenteken gezet

(ABM FN-Dow Jones) In september zijn er, net als in augustus, weer fors minder nieuwe auto's in Nederland geregistreerd. Dit bleek vrijdag uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC.

In totaal ging het afgelopen maand om 24.663 nieuwe auto's. Dat is 16,9 procent minder dan in september 2020.

Tot en met september zijn er dit jaar tot nog toe 235.977 nieuwe auto's geregistreerd. Dat is 4,9 procent minder dan de 248.206 in dezelfde periode in 2020.

"Het tekort aan computerchips in combinatie met logistieke uitdagingen, beide als gevolg van wereldwijde coronamaatregelen, zorgen voor flinke vertraging in de productie van nieuwe personenauto’s, soms met sluiting van fabrieken tot gevolg. Veel auto’s die nu worden besteld, kunnen niet tijdig worden afgeleverd en de verwachting is dat deze problemen nog minstens enkele maanden aanhouden", aldus de instellingen.

In september verkocht Kia weer het best, gevolgd door Volkswagen en Toyota.