Futures wijzen op lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen wijzen vrijdag rond het middaguur op een lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,5 procent in het rood.

Daarmee starten de Amerikaanse aandelenmarkten het vierde kwartaal in mineur, nadat de Dow Jones Industrial Average en de Nasdaq het derde kwartaal ook al in de min sloten, terwijl de S&P 500 licht steeg.

Na een lange reeks winsten voor de Amerikaanse aandelenmarkt dit jaar, was september de maand waarin de angst bij beleggers een hoogtepunt bereikte. Zij kregen de laatste tijd met meer onzekerheden te maken, waaronder de bezorgdheid dat een hogere inflatie, deels veroorzaakt door problemen in de aanvoerketen, langer aanhoudt dan verwacht. Het sentiment wordt tevens gedrukt doordat het Chinese vastgoedconcern Evergrande dat op omvallen staat er er angst is voor een domino-effect.

Het aanhoudende politieke conflict in Washington over het verhogen van het schuldenplafond weegt tevens op het gemoed van beleggers. Het Amerikaans Congres ging donderdag akkoord met een tijdelijke begroting, waarmee een zogeheten government shutdown in elk geval tot 3 december van tafel is.

"We zijn een iets moeilijkere, meer volatiele fase van het herstel ingegaan, waarbij de opwaartse trend die we sinds vorig jaar hebben gezien, vanuit verschillende hoeken tegenwind ondervindt", zei marktanalist Sebastian Mackay van Invesco.

"Terwijl we het laatste kwartaal van 2021 ingaan, zijn de winsten tot nu toe nog steeds behoorlijk, wat de vraag doet rijzen hoeveel er nog in het vat zit en of oktober zijn reputatie als slechtste beursmaand van het jaar zal waarmaken", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de Verenigde Staten een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de persoonlijk inkomens en bestedingen van augustus, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie van september, de bouwuitgaven en het consumentenvertouwen.

De euro/dollar noteerde op 1,1584. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1580 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1581 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,7 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Zoom's overname van Five9 van bijna 15 miljard dollar is afgewezen door de aandeelhouders. Five9 meldde in een persbericht dat de deal niet genoeg steun kreeg van de aandeelhouders en dat de fusieplannen "in onderling overleg" zijn beëindigd. Het aandeel Zoom steeg voorbeurs 1,1 procent.

Lordstown Motors, een fabrikant van elektrische vrachtwagens, verkoopt zijn autofabriek in Ohio aan Foxconn Technology Group voor 320 miljoen dollar. De noodlijdende start-up heeft geld nodig om zijn eerste pick-up te kunnen lanceren.

Disney en Scarlett Johansson zijn tot een schikking gekomen in de juridische strijd over de vergoeding van de actrice voor haar rol in 'Black Widow'. Johansson klaagde Disney aan vanwege contractbreuk, nadat de entertainmentreus besloot de film tegelijkertijd op zijn streamingdienst als in bioscopen uit te brengen, waardoor Johansson inkomsten zou mislopen. Het aandeel noteerde voorbeurs 0,3 procent lager.

Whole Food CEO John Mackey gaat volgend jaar met pensioen. Mackey was ruim veertig jaar eerder één van de mede-oprichters van het bedrijf.

Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 1,2 procent lager op 4.307,54 punten. De Dow Jones index eindigde 1,6 procent in het rood op 33.843,92 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,4 procent tot 14.448,58 punten.