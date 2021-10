Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager en daarmee maken zij een slecht begin van het eerste kwartaal door.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een daling van 1,0 procent op 449,30 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,2 procent naar 15.288,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,8 procent met een stand van 6.470,19 punten. De Britse FTSE verloor vrijdag 0,9 procent naar 7.026,25 punten.

"Zorgen over de oplopende inflatie en de hogere rentes, het afnemende ‘economische momentum’ en wat winstwaarschuwingen van bedrijven links en rechts leiden tot een rondje winstnemingen op de beurzen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Van de diverse economieën, van die van Japan tot van het Verenigd Koninkrijk, kwamen over september indicaties voor de ontwikkelingen in de industrie. Die inkoopmanagersindices lieten zonder uitzondering een groeivertraging zien, maar geen enkele sector vertoonde krimp.

De Duitse detailhandelsverkopen liepen op maandbasis aangepast voor inflatie met 1,1 procent op. Op jaarbasis was de stijging een stuk lager: 0,4 procent.

De consumentenprijzen in de eurozone zijn in september iets sterker dan verwacht gestegen, zo bleek uit voorlopige cijfers van Eurostat. De inflatie bedroeg in september 3,4 procent. In augustus was dit 3,0 procent en in juli 2,2 procent. Economen hadden voor september gerekend op een inflatie van 3,3 procent.

In de Verenigde Staten zijn de persoonlijke inkomen en bestedingen over augustus de blikvanger van vrijdag, omdat daarin ook een inflatiecomponent is meegenomen, die zonder de energie- en voedselprijzen in juli op 3,6 procent op jaarbasis lag en nu wordt ingeschat op 3,5 procent. Het is deze parameter die de Federal Reserve als één van de leidraden voor het monetaire beleid bekijkt. Verder gaat in de VS de aandacht uit naar de inkoopmanagersdata van Markit en ISM, de bouwuitgaven in augustus en het consumentenvertrouwen over september, zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan.

Olie noteerde vrijdag lager. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het lager op 74, dollar, terwijl voor een november-future Brent 77, dollar werd betaald, een daling van 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1580. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1584 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er ook een stand van 1,1584 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs noteerden achttien aandelenmeer dan 1 procent onder het slot van donderdag en slechts zes erboven. In Frankfurt bleef de schade redelijk beperkt met veertien plussen, maar toch zeventien koersen die meer dan 1 procent verloren.

Vooral grondstoffenaandelen hebben het lastig. Zo levert het aandeel ArcelorMittal 4,2 procent aan koers in. In Londen daalt de koers van het aandeel BHP 1,4 procent. Maar ook banken hebben het lastig met bijvoorbeeld een koersverlies van 2,2 procent voor het aandeel BNP Paribas en van 2,4 procent voor het aandeel Deutsche Bank.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het rood.

De S&P 500 verloor donderdag 1,2 procent bij een slot van 4.307,54 punten en de Dow Jones index eindigde 1,6 procent in het rood op 33.843,92 punten. De Nasdaq sloot 0,4 procent in de min op 14.448,58 punten.