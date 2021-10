Valuta: risico's voor dollar aan de bovenkant

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag op de eerste dag van de maand oktober rond 1,1580 dollar in een markt die zich nerveuzer gedraagt.

"Beleggers kopen de dollar momenteel vanwege de hogere rente én als veilige haven", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "In het algemeen is het een óf het ander, maar nu lijken beleggers de dollar te kopen ongeacht de reden. Het sentiment is positief", aldus Boele

Boel noemde situatie rondom de Amerikaanse dollar vrijdag vrij uniek. "Om mee te beginnen hebben beleggers de dollar gekocht omdat de vooruitzichten voor een renteverhoging voor eind 2022 zijn toegenomen. Ook zijn de rentes op tienjaars staatspapier en de rente gecorrigeerd voor inflatie gestegen. Beleggers kopen om deze reden de dollar als het sentiment op financiële markten redelijk optimistisch is. Maar dat is momenteel niet het geval. Beleggers hebben dan ook dollars gekocht als veilige haven. Een verslechterd beleggerssentiment heeft overigens de euro wel gesteund ten opzichte van minder liquide valuta's", aldus de specialist van ABN AMRO.

Dat sentiment wordt volgens Boele bepaald door aandelenprijzen die onder druk staan, de toegenomen beweeglijkheid op de aandelenmarkten en doordat beleggers nerveus zijn over de situatie rondom de grote Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande.

"En er is verder ook nog een politiek steekspel gaande rondom het schuldplafond van de Amerikaanse overheid. Wij denken dat de sluiting van de overheid wordt voorkomen, maar in oktober zijn er nog uitdagingen", aldus Boele.

De valutaspecialist ziet de euro nog altijd bewegen binnen de bandbreedte van 1,1500 en 1,1700 dollar, maar voorlopig wel met een neerwaarts risico voor de Europese munt.

ABN AMRO laat de raming voor de Chinese yuan intact. "En dat ondanks het feit dat de economische groei van China mogelijk nog verder kan teruglopen. Dit heeft vooral te maken met factoren die op de langere termijn een opwaarts effect hebben op de yuan zoals het meer verhandelbaar worden van de munt en meer vraag naar de munt voor de valutareserves van centrale banken", zo stelde Boele vrijdag.

"Wij denken ook dat de Chinese autoriteiten zullen proberen te voorkomen dat de situatie bij Evergrande zwaar negatief gaat doorwerken op de economie en op de financiële markten. Beleggers zijn bezorgd over de situatie rondom de grote vastgoedontwikkelaar. Daarnaast is de Chinese economische groei lager dan verwacht en verruimt de centrale bank het beleid in kleine stapjes", aldus Boele.

Ondanks deze ontwikkelingen is de Chinese yuan redelijk veerkrachtig gebleven. "De munt is maar licht gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar en juist gestegen ten opzichte van de euro en het Britse pond. Dit komt doordat de koers van de Chinese yuan sterk wordt beheerst door de centrale bank. Daarnaast heeft het verruimingsgezinde commentaar van de ECB negatief doorgewerkt op de euro", gaf de valutaspecialist aan.

Van de diverse economieën, van die van Japan tot van het Verenigd Koninkrijk, kwamen over september indicaties voor de ontwikkelingen in de industrie. Die inkoopmanagersindices lieten zonder uitzondering een afnemende groei zien, maar geen enkele sector vertoonde krimp.

Het Japanse consumentenvertrouwen won in september iets aan kracht, terwijl het Japanse Tankan-rapport vrijdag melding maakte van een verbeterd klimaat voor grote bedrijven.

De Duitse detailhandelsverkopen liepen op maandbasis aangepast voor inflatie met 1,1 procent op. Op jaarbasis was de stijging een stuk lager: 0,4 procent.

De consumentenprijzen in de eurozone zijn in september iets sterker dan verwacht gestegen, zo bleek uit voorlopige cijfers van Eurostat. De inflatie bedroeg in september 3,4 procent. In augustus was dit 3,0 procent en in juli 2,2 procent. Economen hadden voor september gerekend op een inflatie van 3,3 procent.

In de Verenigde Staten zijn de persoonlijke inkomen en bestedingen over augustus de blikvanger van vrijdag, omdat daarin ook een inflatiecomponent is meegenomen, die zonder de energie- en voedselprijzen in juli op 3,6 procent op jaarbasis lag en nu wordt ingeschat op 3,5 procent. Het is deze parameter die de Federal Reserve als één van de leidraden voor het monetaire beleid bekijkt.

Verder gaat in de VS de aandacht uit naar de inkoopmanagersdata van Markit en ISM, de bouwuitgaven in augustus en het consumentenvertrouwen over september, zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan.

Er is vrijdag één spreker en dat betreft de voorzitter van de Federal Reserve van Philadelphia Patrick Harker.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,1578 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8589 Britse pond. Het Britse pond steeg vrijdag 0,1 procent en noteerde op 1,3484 dollar. De dollar noteerde onveranderd op 6,4458 Chinese yuan.