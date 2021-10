ArcelorMittal flink lager op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend aanzienlijk lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,0 procent tot 764,21 punten.

"Zorgen over de oplopende inflatie en de hogere rentes, het afnemende ‘economische momentum’ en wat winstwaarschuwingen van bedrijven links en rechts leiden tot een rondje winstnemingen op de beurzen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Wiersma wees onder meer op tegenvallende Amerikaanse arbeidsmarktcijfers op donderdag en een iets sterker dan verwachte daling van de inkoopmanagersindex van de regio rond Chicago. "[Deze cijfers] maken beleggers wat onzeker over de kracht van het groeiherstel van de Amerikaanse economie. Tel daarbij op het uitblijven van het politieke akkoord over het omvangrijke infrastructuurplan van de regering-Biden, en je hebt alle ingrediënten voor een beursstemming die leidt tot winstnemingen", aldus Wiersma.

"De vraag is nu of september, dat doorgaans de zwakste maand voor aandelenmarkten is, wordt opgevolgd door een turbulente maand oktober", aldus analisten van SEB. "Beleggers beginnen wat nerveus aan de nieuwe maand en vragen zich af of dit het begin is van verdere zwakte op de beurzen", vulde analist Michael Hewson van CMC Markets aan.

Ondanks de zwakke maand september, zagen analisten van State Street Global Markets dat het beleggersvertrouwen afgelopen maand slechts "marginaal" daalde. Het vertrouwen blijft daarmee rond het hoogste niveau in drie jaar. Strateeg Marvin Loh van State Street wees onder meer op de deltavariant van het coronavirus en het afbouwen van steunmaatregelen door centrale bank als redenen voor het gedaalde beleggersvertrouwen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1580. De olieprijzen daalden met 1,0 procent.

De industrie van de eurozone liet in september minder groei zien, zo bleek vanochtend. De inkoopmanagersindex die de activiteit meet, kwam in september uit op 58,6 tegen 61,4 in augustus. In een voorlopige meting, die vorige week donderdag uitkwam, werd een index van 58,7 gemeld.

"Hoewel de industrie in de eurozone in september in een robuust tempo groeide, is de groei wel duidelijk verzwakt", zei econoom Chris Williamson van Markit. Hij wees daarbij op problemen in de aanvoerketen. Williamson verwacht echter verbetering op dit vlak, maar waarschuwt ook dat dit een traag proces is.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen bleven grote stijgers achterwege. Unilever won 0,3 procent. Just Eat Takeaway.com daalde 0,4 procent. De maaltijdbezorger rondde de overname van de Slowaakse marktleider Bistro.sk af. Besi, Signify en ArcelorMittal leverden 3,0 tot 3,5 procent in.

In de AMX ontsprong flitshandelaar Flow Traders, gebaat bij een oplopende volatiliteit, de dans met een koerswinst van 2,3 procent. Ook Galapagos zat met 1,7 procent in de lift.

ABN AMRO koerste na een ex-dividend notering 6,5 procent lager. Aperam verloor 3,1 procent.

In de AScX noteerden NSI en ForFarmers circa 1,0 procent hoger. Wereldhave leverde juist 1,6 procent in. Het vastgoedfonds rondde de verkoop van vier Franse winkelcentra af.