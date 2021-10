Nederlandse industrie verliest iets aan vaart Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie heeft in september iets aan vaart verloren, maar groeit nog altijd in een stevig tempo. Dit bleek vrijdag uit cijfers van Markit en Nevi. De index die de activiteit van de industriële sector meet, kwam in september uit op 62,0 tegen 65,8 in augustus. Dat is de op drie na grootste daling ooit, de vierde daling op rij en betekent de kleinste verbetering in zeven maanden, aldus Nevi in een toelichting. "Desondanks duidt de PMI ook deze maand op een van de grootste verbeteringen van de bedrijfsomstandigheden in de geschiedenis van dit onderzoek." "De verdere groeivertraging komt niet als een verrassing. De Nederlandse industrie heeft afgelopen voorjaar recordgroei laten zien, waardoor de industriële productie inmiddels al beduidend hoger ligt dan voor de coronapandemie", zei Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO, in een toelichting. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. info@abmfn.nl

Bron: ABM Financial News

