Beursblik: flink groter aandeleninkoopprogramma ING

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft een veel groter aandeleninkoopprogramma aangekondigd dan de markt had verwacht. Dit stelde analist Benoit Pétrarque vrijdag. Voorbeurs zei ING voor 1,74 miljard euro aan eigen aandelen te gaan inkopen. Dat was min of meer in lijn met de verwachtingen van Pétrarque, maar de markt mikte volgens hem op een inkoopprogramma van 500 tot 550 miljoen euro. "De goedkeuring van de ECB voor het inkoopprogramma is goed nieuws", vindt Pétrarque. "Het geeft ING de kans om eigen aandelen in te kopen onder de boekwaarde." De analist merkte nog op dat ING op 12 oktober 0,48 euro per aandeel dividend uitkeert. Dat komt neer op een dividendrendement van 3,8 procent. En Pétrarque rekent ook nog op een slotdividend van 0,37 euro per aandeel, uitgekeerd in mei 2022. Kepler heeft een koopadvies op ING met een koersdoel van 14,10 euro. Vrijdag noteerde het aandeel 1,4 procent lager op 12,39 euro. Bron: ABM Financial News

