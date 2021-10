Video: belegger met ArcelorMittal in de val Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Staalreus ArcelorMittal is momenteel een ogenschijnlijk aantrekkelijke investering, maar die eigenlijk wel eens een val zou kunnen blijken te zijn. Dit zei analist Robbert Manders van IG Nederland voor de camera van ABM Financial News. "Sinds de piek van september is ArcelorMittal met circa 9 procent gedaald. Ondertussen staat het bedrijf op een koerswinstverhouding van ongeveer vijf en dat maakt het tot een bijzonder goedkoop aandeel", zei Manders. "Beleggers zou kunnen denken dat dit een prima value play is, maar ik denk ook dat er een kans is dat dit eigenlijk een value trap zou kunnen zijn", waarschuwde de analist. De geschiedenis van het bedrijf laat volgens de analist zien dat een lichte daling van de wereldwijde vraag naar staal al kan leiden tot een flinke prijsval. Manders kijkt daarbij naar China en de recente problemen in de woningbouw met vastgoedreus Evergrande. Aangezien China pakweg de helft van de wereldwijde hoeveelheid staal consumeert en ook weer de helft daarvan naar de bouwsector gaat, kunnen problemen in de Chinese bouwsector volgens de analist voor een behoorlijke kink in de kabel zorgen bij ArcelorMittal. Klik hier voor: Belegger met ArcelorMittal in de val Bron: ABM Financial News

