Topman Pieter Zwart blijft na beursgang grootste aandeelhouder Coolblue

(ABM FN-Dow Jones) CEO Pieter Zwart is van plan om de grootste aandeelhouder in Coolblue te blijven na de geplande beursgang van het e-commerce bedrijf in Amsterdam. Dit zei de topman vrijdag in gesprek met ABM Financial News.

Het Nederlandse e-commerce bedrijf maakte vanochtend bekend dat het nog deze maand een notering krijgen op Euronext Amsterdam. Eerder dit jaar sprak Coolblue al de intentie uit om naar de beurs te gaan, maar toen werd besloten om toch nog even te wachten. Hierover zei Zwart vrijdag tegenover ABM Financial News dat Coolblue "goed aan het nadenken was of een beursgang wel de juiste stap was [...] We hebben inmiddels veel voorbereidingen getroffen en kunnen zeggen dat we deze maand naar de beurs willen", aldus de topman.

Of een verslechtering van het beursklimaat nog roet in het eten kan gooien, liet Zwart in het midden.

Op de vraag wanneer de beursgang voor Zwart een succes is, antwoordde hij dat het belangrijkste is dat klanten de mogelijkheid krijgen om een aandeel in Coolblue te kopen. De topman ging niet concreet in op wat aandeelhouders van het bedrijf kunnen verwachten, bijvoorbeeld of het bedrijf voornemens is om een dividend uit te gaan keren. "Dit staat binnenkort allemaal in het prospectus."

Coolblue zal nieuwe aandelen uitgeven, maar ook bestaande aandelen bij beleggers plaatsen. De verkoop van nieuwe aandelen zal circa 150 miljoen euro opleveren.

Het beursgenoteerde HAL is een grootaandeelhouder met een belang van ongeveer 49 procent. Oprichter en CEO Pieter Zwart heeft een belang van circa 50 procent. Zwart zei tegenover ABM Financial News na de beursgang nog steeds de grootste aandeelhouder in Coolblue te willen blijven.

De opbrengst van de nieuw uit te geven aandelen zal onder meer worden aangewend om de kapitaalstructuur te versterken, na aanzienlijke investeringen in 2020 en 2021, en om de internationale expansie te financieren. Daarbij zal ook de focus liggen op nieuwe markten, zoals Duitsland, zo liet Zwart weten.