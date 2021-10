Van Oord wil groter worden in windenergie op zee Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Van Oord heeft in het kader van de ambitie groter te worden in offshore wind een installatieschip besteld. Dit maakte het Rotterdamse bedrijf vrijdag bekend. "Deze investering bereidt ons voor op de schaalvergroting in de offshore windindustrie en stelt ons in staat onze leidende positie te behouden", zei CEO Pieter van Oord in een toelichting. Met het schip wordt op methanol gevaren, waarmee de uitstoot van CO2 wordt verminderd, en waarmee windmolens kunnen worden geïnstalleerd die een vermogen hebben van 20 megawatt. De investering die met de bestelling is gemoeid maakt deel uit van een vlootinvesteringsprogramma ter waarde van 1 miljard euro voor de komende 5 jaar. In december 2020 bestelde Van Oord al een nieuw kabellegschip bij VARD in Noorwegen. Het is bedoeling dat het installatieschip in 2024 uitvaart. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.