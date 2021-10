Aedifica investeert in Dublin Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aedifica

(ABM FN) Aedifica heeft twee woonzorgcentra in Dublin gekocht voor 48 miljoen euro. Dit liet de zorgvastgoedinvesteerder vrijdagochtend weten. Het gaat om een woonzorgcentrum dat nog gebouwd moet worden. De oplevering wordt in het derde kwartaal van 2023 verwacht. Daarvoor schat Aedifica het initieel nettohuurrendement op 5,5 procent. Het tweede woonzorgcentrum is reeds in gebruik, en kan in de toekomst eventueel uitgebreid worden. Hier verwacht Aedifica een initieel nettohuurrendement van 5 procent. "Dankzij deze transactie versterken we onze positie en zichtbaarheid op de Ierse markt. Sinds onze eerste investeringen in Ierland in februari 2021 hebben we we onze portefeuille uitgebreid tot bijna 140 miljoen euro na voltooiing van alle ontwikkelingsprojecten", zei CEO Stefaan Gielens in een toelichting. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.