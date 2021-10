Coolblue wil deze maand naar de Amsterdamse beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Coolblue

(ABM FN-Dow Jones) Het Nederlandse e-commerce bedrijf Coolblue wil nog deze maand een notering krijgen op Euronext Amsterdam. Dit maakte het bedrijf vrijdagochtend bekend. Coolblue zal nieuwe aandelen uitgeven, maar ook bestaande aandelen bij beleggers plaatsen. De verkoop van nieuwe aandelen zal circa 150 miljoen euro opleveren. Het beursgenoteerde HAL is een grootaandeelhouder met een belang van ongeveer 49 procent. Oprichter en CEO Pieter Zwart heeft een belang van circa 50 procent. Coolblue streeft naar een free float van 20 tot 30 procent onmiddellijk na de beursgang. De opbrengst van de nieuw uit te geven aandelen zal onder meer worden aangewend om de kapitaalstructuur te versterken, na aanzienlijke investeringen in 2020 en 2021, en om de internationale expansie te financieren, aldus Zwart, die samen met Paul de Jong en Bart Kuijpers het bedrijf in 1999 oprichtte. Inmiddels is Coolblue actief in Nederland, België en Duitsland. De omzet van Coolblue bedroeg in 2020 ongeveer 2 miljard euro en het EBITDA-resultaat kwam uit op 114 miljoen euro. In het persbericht benadrukte de onderneming de indrukwekkende omzetgroei in het de eerste helft van 2021 van 31 procent op jaarbasis. Tussen 2015 en 2020 groeide Coolblue jaarlijks gemiddeld met 29 procent. In februari dit jaar maakte grootaandeelhouder HAL al bekend een beursgang te overwegen. In april meldde het Financieele Dagblad op basis van bronnen dat de beursgang werd uitgesteld doordat aandeelhouders de beursgang beter wilden voorbereiden. Coolblue zou destijds mikken op een beurswaarde van 3 tot 6 miljard euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.