Verdere verbetering klimaat voor grote Japanse producenten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het bedrijfsklimaat voor grote Japanse producenten is in het derde kwartaal van dit jaar verder verbeterd. Dit bleek vrijdag uit het Tankan-rapport van de Bank of Japan. De index die de omstandigheden voor deze ondernemingen meet, steeg van 14 positief in het tweede kwartaal van dit jaar naar 18 positief in het derde kwartaal. Ook onder middelgrote en kleine producerende bedrijven steeg de index, ofschoon deze voor de laatste groep nog altijd negatief is. De indices vertegenwoordigen het saldo van bedrijven die optimistisch zijn over het bedrijfsklimaat en bedrijven die daarover negatief zijn gestemd. Bron: ABM Financial News

