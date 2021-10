Europese beurzen openen flink lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een flink lagere opening tegemoet, waarbij beleggers een stroom aan macrocijfers krijgen te verwerken. Er staan onder meer inkoopdata uit Japan, Europa en de VS op het programma.

IG voorziet na de rode cijfers op Wall Street een openingsverlies van 212 punten voor de Duitse DAX, een min van 84 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 76 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd nadat de indexen tijdens de middaghandel wegzakten.

Na een positieve start zag analist Michael Hewson van CMC Markets de winsten op de Europese beurzen vervliegen, "op een manier die past bij de bredere onzekerheid die typerend is voor het sentiment in het afgelopen kwartaal."

Daarmee eindigen de maand september en het derde kwartaal in mineur. De Duitse DAX verloor op maandbasis bijna 4 procent en op kwartaalbasis dik 2 procent. De Stoxx Europe 600 daalde op maandbasis ruim 4 procent en op kwartaalbasis een bescheiden 0,1 procent.

Voor de DAX was september de slechtste maand dit jaar, aldus Hewson. Aandelen zijn na een langdurige rally recent onder druk komen te staan, nu de inflatie oploopt en centrale banken ingrijpen door hun monetaire beleid te verkrappen.

Op macro-economisch vlak was er in Europa donderdag aandacht voor groeicijfers uit het Verenigd Koninkrijk. De Britten zagen hun economische groei in het tweede kwartaal nog hoger uitkomen dan eerder gemeld. In een definitieve meting kwam de groei uit op 5,5 procent tegen 4,8 procent in een voorlopige telling.

De Fransen publiceerden over september een inflatieversnelling naar 2,1 procent van 1,9 procent in augustus. In Duitsland liep de inflatie op van 3,9 naar 4,1 procent. Dat was een lichte meevaller, want de markt rekende op 4,2 procent.

Hogere energieprijzen zijn een van de factoren waardoor de inflatie oploopt. Een krapte in het aanbod zorgt bovendien voor tekorten, zoals in het VK, waar kleinere energiemaatschappijen failliet gaan, terwijl de gasprijzen flink oplopen. Die staan in Europa op een recordniveau, aldus Hewson.

De dollar wordt sterker nu de Fed spoedig zal starten met het terugschroeven van zijn accommoderende monetaire beleid. Op maand- en kwartaalbasis verloor de euro ruim 2 procent aan waarde ten opzichte van de greenback.



Bedrijfsnieuws

Aandelen van nutsbedrijven stonden onder druk. Het Spaanse Iberdrola en het Duitse RWE daalden zo'n 3 procent.

Hennes & Mauritz heeft in het afgelopen kwartaal de winst flink zien aantrekken. H&M stelt een dividend in contanten voor van 6,50 kroon per aandeel, dat wordt uitgekeerd in november. Het aandeel verloor toch meer dan 3 procent.

Europese luchtvaartaandelen stonden donderdag onder druk vanwege winstnemingen en zorgen over de stijgende brandstofkosten. Dit zei analist Yan Derocles van Oddo BHF. Air France-KLM daalde 7,5 procent en International Consolidated Airlines meer dan 3 procent. Lufthansa werd 5 procent goedkoper.

In Brussel verloor Colruyt 9,0 procent na het afgeven van een winstwaarschuwing.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag lager.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd, wat een negatief einde betekende van een wisselvallig kwartaal.

Beleggers kampten afgelopen kwartaal met verschillende onzekerheden: van een stijging van de deltavariant van het coronavirus tot de oplopende inflatie. Daarbij kondigde de Federal Reserve aan dat het spoedig zal starten met het afbouwen van zijn maandelijkse obligatie-opkopen. Ook is een renteverhoging in 2022 niet uitgesloten.

De Dow Jones index en Nasdaq eindigden kwartaalbasis in het rood, terwijl de S&P licht steeg. In de maand september verloren de Dow, S&P en Nasdaq 3 tot bijna 5 procent.

"We zitten in een iets moeilijkere, meer hobbelige fase van het economische herstel", aldus vermogensbeheerder Sebastian Mackay van Invesco.

Toch blijven aandelen aantrekkelijk, volgens Edward Park, chief investment officer bij Brooks Macdonald. "Beleggers beseffen dat aandelen de enige activa met echt rendement zijn."

Het Amerikaans Congres is donderdag akkoord gegaan met een tijdelijke begroting, waarmee een zogeheten government shutdown in elk geval tot 3 december van tafel is.

Het tijdelijk verhogen van het schuldenplafond is geen onderdeel van de begroting. Volgens schattingen zit de VS midden oktober zonder geld als het schuldenplafond niet wordt verhoogd.

Minister van financiën Janet Yellen heeft recent meermaals gewaarschuwd voor de catastrofale gevolgen als dat gebeurt. Fed-voorzitter Jerome Powell hamerde er donderdag in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden op dat het essentieel is dat het schuldenplafond wordt verhoogd.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gestegen met 11.000 tot 362.000, terwijl de markt rekende op een daling tot 335.000 aanvragen.

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met 6,7 procent gegroeid. Bij een vorige raming werd nog uitgegaan van een groei van 6,6 procent.

De groei van de economische activiteit in de regio Chicago is in september verder vertraagd. De inkoopmanagersindex van MNI daalde van 66,8 in augustus tot 64,7 in september en noteert daarmee op zijn laagste niveau sinds februari. In mei werd nog een recordstand van 75,2 bereikt.

De olieprijs is donderdag licht gestegen. Bij een settlement van 75,03 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,3 procent duurder.

Op maandbasis is een vat WTI in september ruim 8 procent duurder geworden en op kwartaalbasis bijna 5 procent. Productieproblemen in de Golf van Mexico ondersteunden de olieprijzen, net als een krapper aanbod.

Ondertussen wachten de markten op een bijeenkomst van de OPEC, die na het weekend plaatsvindt. Analist Peter Cardillo van Spartan Capital verwacht dat de OPEC geen wijzigingen doorvoert omdat de deltavariant van het coronavirus nog steeds van invloed kan zijn op de vraag naar olie.

Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond daalde 22,2 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. De retailer van woonartikelen boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 73,2 miljoen dollar, tegen een winst van 217,9 miljoen een jaar eerder, terwijl de omzet daalde van 2,69 miljard dollar naar 1,98 miljard dollar.

CarMax publiceerde voorbeurs ook tegenvallende winstcijfers. De verkoper van tweedehands auto's boekte een winst van 1,72 dollar per aandeel op een omzet van 7,99 miljard dollar, terwijl de markt rekende op een winst van 1,88 dollar per aandeel op een omzet van 6,91 miljard dollar. Het aandeel sloot 12,6 procent in het rood.

Merck & Co. neemt Acceleron Pharma Inc over voor 11,5 miljard dollar, waarmee de Amerikaanse farmareus zijn portefeuille met behandelingen tegen zeldzame ziektes uitbreidt. Met de overnamesom wordt Acceleron gewaardeerd op 180 dollar per aandeel. Het is een van de grootste deals die Merck ooit heeft gesloten. Merck verwacht de overname in het vierde kwartaal af te ronden. Het aandeel Merck eindigde donderdag vlak. Aandelen Acceleron daalden bijna 2 procent.

AZIE

De Japanse beurs noteerde vrijdag fors lager.

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1578. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,1584.

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

00:30 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (Jap)

00:50 Tankan index - Derde kwartaal (Jap)

07:00 Consumentenvertrouwen - September (Jap)

08:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (Dld)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - September (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - September (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - September (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (VK)

11:00 Inflatie - September vlpg. (eur)

14:30 Persoonlijke inkomens en bestedingen - Augustus (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie Markit - September def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - September (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Augustus (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - September (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

