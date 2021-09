Olieprijs veert op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag licht gestegen. Bij een settlement van 75,03 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,3 procent duurder. Aanvankelijk stonden de oliefutures donderdag onder druk, maar de verliezen werden weggewerkt door een bericht van persbureau Bloomberg dat China staatsenergiebedrijven heeft opgedragen hun reserves uit te breiden om komende winter te kunnen voldoen aan de vraag. Volgens analist Phil Flynn van Price Futures Group zou dit een "game changer" kunnen zijn, omdat China op zoek moet naar alternatieve energiebronnen vanwege het tekort aan kolen en aardgas. Hierdoor neemt de vraag naar olie vanuit China toe, aldus de marktkenner. Op maandbasis is een vat WTI in september ruim 8 procent duurder geworden en op kwartaalbasis bijna 5 procent. Productieproblemen in de Golf van Mexico ondersteunden de olieprijzen, net als een krapper aanbod. Ondertussen wachten de markten op een bijeenkomst van de OPEC, die na het weekend plaatsvindt. Het kartel en zijn bondgenoten, beter bekend als OPEC+, zullen dan beslissen of de productie sneller moet worden opgevoerd dan de afgesproken 400.000 vaten per dag. Analist Peter Cardillo van Spartan Capital verwacht dat de OPEC geen wijzigingen doorvoert omdat de deltavariant van het coronavirus nog steeds van invloed kan zijn op de vraag naar olie. Bron: ABM Financial News

