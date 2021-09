Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag lager, met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 verliest 0,7 procent en de Dow Jones index zelfs 1,2 procent. De Nasdaq noteert licht lager.

Beleggers kampten afgelopen kwartaal met verschillende onzekerheden: van een stijging van de deltavariant van het coronavirus tot de oplopende inflatie. Daarbij kondigde de Federal Reserve aan dat het spoedig zal starten met het afbouwen van zijn maandelijkse obligatie-opkopen. Ook is een renteverhoging in 2022 niet uitgesloten.

De Dow Jones index en Nasdaq lijken op kwartaalbasis in het rood te belanden, terwijl de S&P 500 nipt in het groen staat. In de maand september lijken de Dow, S&P en Nasdaq 3 tot bijna 5 procent te verliezen.

"We zitten in een iets moeilijkere, meer hobbelige fase van het economische herstel", aldus vermogensbeheerder Sebastian Mackay van Invesco.

Toch blijven aandelen aantrekkelijk, volgens Edward Park, chief investment officer bij Brooks Macdonald. "Beleggers beseffen dat aandelen de enige activa met echt rendement zijn."

Op macro-economisch vlak werd donderdagmiddag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gestegen met 11.000 tot 362.000, terwijl de markt rekende op een daling tot 335.000 aanvragen.

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met 6,7 procent gegroeid. Bij een vorige raming werd nog uitgegaan van een groei van 6,6 procent.

De groei van de economische activiteit in de regio Chicago is in september verder vertraagd. De inkoopmanagersindex van MNI daalde van 66,8 in augustus tot 64,7 in september en noteert daarmee op zijn laagste niveau sinds februari. In mei werd nog een recordstand van 75,2 bereikt.

De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,1569. Een vat WTI-olie wordt iets duurder.

Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond daalt ruim 21 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. De retailer van woonartikelen boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 73,2 miljoen dollar, tegen een winst van 217,9 miljoen een jaar eerder, terwijl de omzet daalde van 2,69 miljard dollar naar 1,98 miljard dollar.

CarMax publiceerde voorbeurs ook tegenvallende winstcijfers. De verkoper van tweedehands auto's boekte een winst van 1,72 dollar per aandeel op een omzet van 7,99 miljard dollar, terwijl de markt rekende op een winst van 1,88 dollar per aandeel op een omzet van 6,91 miljard dollar. Het aandeel verliest donderdag meer dan 10 procent.

Merck & Co. neemt Acceleron Pharma Inc over voor 11,5 miljard dollar, waarmee de Amerikaanse farmareus zijn portefeuille met behandelingen tegen zeldzame ziektes uitbreidt. Met de overnamesom wordt Acceleron gewaardeerd op 180 dollar per aandeel. Het is een van de grootste deals die Merck ooit heeft gesloten. Merck verwacht de overname in het vierde kwartaal af te ronden. Het aandeel Merck noteert donderdag licht hoger. Aandelen Acceleron dalen een procent.