Europese beurzen sluiten derde kwartaal lager af

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd nadat de indexen tijdens de middaghandel wegzakten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot 0,1 procent in het rood bij een slot van 454,81 punten. De Duitse DAX verloor 0,7 procent tot 15.260,69 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,6 procent met een stand van 6.520,01 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 7.086,42 punten.

Na een positieve start zag analist Michael Hewson van CMC Markets de winsten op de Europese beurzen vervliegen, "op een manier die past bij de bredere onzekerheid die typerend is voor het sentiment in het afgelopen kwartaal."

Daarmee eindigen de maand september en het derde kwartaal in mineur. De Duitse DAX verloor op maandbasis bijna 4 procent en op kwartaalbasis dik 2 procent. De Stoxx Europe 600 daalde op maandbasis ruim 4 procent en op kwartaalbasis een bescheiden 0,1 procent.

Voor de DAX was september de slechtste maand dit jaar, aldus Hewson. Aandelen zijn na een langdurige rally recent onder druk komen te staan, nu de inflatie oploopt en centrale banken ingrijpen door hun monetaire beleid te verkrappen.

Op macro-economisch vlak was er in Europa donderdag aandacht voor groeicijfers uit het Verenigd Koninkrijk. De Britten zagen hun economische groei in het tweede kwartaal nog hoger uitkomen dan eerder gemeld. In een definitieve meting kwam de groei uit op 5,5 procent tegen 4,8 procent in een voorlopige telling.

De Fransen publiceerden over september een inflatieversnelling naar 2,1 procent van 1,9 procent in augustus. In Duitsland liep de inflatie op van 3,9 naar 4,1 procent. Dat was een lichte meevaller, want de markt rekende op 4,2 procent.

De hoge inflatie zorgt voor hogere energieprijzen, met de winter in aantocht. Het VK kampt ondertussen met ernstige tekorten, waardoor kleinere energiemaatschappijen failliet gaan, terwijl de gasprijzen flink oplopen. Die staan in Europa op een recordniveau, aldus Hewson.

Een vat WTI-olie werd een half procent duurder op 75 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1587. De dollar wordt sterker nu de Fed spoedig zal starten met het terugschroeven van zijn accommoderende monetaire beleid. Op maand- en kwartaalbasis verloor de euro ruim 2 procent aan waarde ten opzichte van de greenback.



Bedrijfsnieuws

Aandelen van nutsbedrijven stonden onder druk. Het Spaanse Iberdrola en het Duitse RWE daalden zo'n 3 procent.

Hennes & Mauritz heeft in het afgelopen kwartaal de winst flink zien aantrekken. H&M stelt een dividend in contanten voor van 6,50 kroon per aandeel, dat wordt uitgekeerd in november. Het aandeel verloor toch meer dan 3 procent.

Europese luchtvaartaandelen stonden donderdag onder druk vanwege winstnemingen en zorgen over de stijgende brandstofkosten. Dit zei analist Yan Derocles van Oddo BHF. Air France-KLM daalde 7,5 procent en International Consolidated Airlines meer dan 3 procent. Lufthansa werd 5 procent goedkoper.

In Brussel verloor Colruyt 9,0 procent na het afgeven van een winstwaarschuwing.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot in het rood, met een verlies van rond een procent voor de Dow en S&P 500. De Nasdaq wist de schade nog enigszins te beperken en daalde 0,3 procent.