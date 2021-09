AEX lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,5 procent tot 771,94 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,2 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,4 procent.

Daarmee wist het Damrak de opwaartse trend niet vast te houden, nadat de rust op de aandelenmarkten woensdag enigszins terugkeerde en de rentes iets daalden na de stijging van dinsdag. Op maandbasis verloor de AEX ruim 2 procent, terwijl de index op kwartaalbasis bijna 6 procent won.

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management zei voor de camera van ABM Financial News te verwachten dat de rente in de komende maanden niet tot een niveau zal stijgen dat een bedreiging zou kunnen vormen voor de financiële markten.

"Het blijft echter wel een factor om in de gaten te houden", waarschuwde Juvyns. De stijgende rente is volgens de strateeg met name negatief voor cash en obligaties. "Wij leggen eerder de nadruk op kredietmarkten, maar blijven een voorkeur houden voor aandelen."

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek donderdag dat de Nederlandse detailhandel in augustus is gegroeid. De omzet steeg met 3,0 procent, terwijl de volumes 1,8 procent hoger lagen. De Nederlandse producentenprijzen zijn in augustus op jaarbasis met 14,9 procent gestegen.

Op macro-economisch vlak werd donderdag in Europa tevens bekend dat de werkloosheid in de eurozone in augustus licht is gedaald van 7,6 procent naar 7,5 procent.

De Britten zagen hun economische groei in het tweede kwartaal nog hoger uitkomen dan eerder gemeld. In een definitieve meting kwam de groei uit op 5,5 procent tegen 4,8 procent in een voorlopige telling.

De Fransen publiceerden over september een inflatieversnelling naar 2,1 procent van 1,9 procent in augustus. In Duitsland steeg de inflatie van 3,9 procent naar 4,1 procent in september.

De werkloosheid van Duitsland bleef in september stabiel op 5,5 procent, in eurozone daalde deze in augustus van 7,6 naar 7,5 procent.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gestegen met 11.000 tot 362.000, terwijl de markt rekende op een daling tot 335.000 aanvragen.

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met 6,7 procent gegroeid. Bij een vorige raming werd nog uitgegaan van een groei van 6,6 procent.

De groei van de economische activiteit in de regio Chicago is in september verder vertraagd. De pmi van MNI daalde van 66,8 tot 64,7 in september.

De euro/dollar noteerde op 1,1587. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1594 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1595 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,7 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 13 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ArcelorMittal met een winst van 2,4 procent. ASR Nederland steeg 0,8 procent, terwijl Just Eat Takeaway 3,2 procent verloor en Unibail-Rodamco-Westfield 3,0 procent inleverde.

De 'chippers' ASML en ASMI zagen eerdere winsten gedurende de tweede helft van de handelsdag vervliegen, maar sloten desondanks respectievelijk 0,3 tot 0,6 procent hoger. Sectorgenoot Besi verloor echter 2,3 procent. Kempen verlaagde het advies voor Besi van Kopen naar Neutraal met een koersdoel van 67,00 euro.

In de AMX won PostNL 2,0 procent. Daniel Kretínský meldde een belang van 15 procent in het postbedrijf. Dat was eerder nog 10 procent. InPost won 0,1 procent. InPost heeft met de Britse supermarktketen Tesco een samenwerking gesloten om in 500 vestigingen pakketkluizen te installeren. Air France-KLM was de dissonant met een verlies van 7,5 procent.

In de AScX ging Accel aan kop met een winst van 2,5 procent. Wereldhave verloor 2,3 procent en was daarmee de grootste verliezer.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 4.360,91 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het groen.