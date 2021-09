Video: overal verkoopsignalen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Overal worden verkoopsginalen gegenereerd en het is verstandig om als belegger bescherming te kopen. Dit zegt vermogensbeheerder Cees Smit van Today's Group voor de camera van ABM Financial News. "Er is wel degelijk wat veranderd", vindt Smit. Hij ziet verkoopsignalen in bijvoorbeeld Adyen, maar ook in de "grote jongens" ASML en ASMI en in sectorgenoot Besi. En voor de AEX als geheel is er volgens Smit ook een verkoopsignaal. "Hetzelfde plaatje" is ook zichtbaar in de Dow Jones en de Nasdaq. Een daling is volgens Smit dan ook aanstaande. Desondanks is het sentiment volgens de vermogensbeheerder nog wel altijd positief. "Wees voorzichtig en neem bescherming", waarschuwt Smit. Klik hier voor: Overal verkoopsignalen Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.