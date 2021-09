Wall Street koerst af op hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,3 procent in het groen.

Daarmee houden de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend vast, na een volatiele sessie op woensdag, waarbij de rente leek te stabiliseren.

De aandelenmarkt is in 2021 omhoog geschoten, waardoor de S&P 500 sinds het begin van dit jaar 16 procent is gestegen, zelfs ondanks de recente volatiliteit. Beleggers kochten elke daling weer op.



"Op een gegeven moment gaat op de dip kopen niet meer werken en krijgen we een correctie", waarschuwde marktanalist Hank Smith van Haverford Trust. Maar die correctie zal opnieuw een koopkans blijken, denkt Smith.



Aandelen kwamen de laaste tijd onder druk te staan, nadat de Federal Reserve aangaf al in november te willen beginnen met het terugschalen van de obligatie-inkopen en mogelijk volgend jaar de rente zal gaan verhogen. Oplopende prijzen voor olie en andere grondstoffen stuwden de rentes ook. Wanneer de rendementen stijgen, worden obligaties aantrekkelijker om aan te houden in vergelijking met aandelen.

De zenuwen stijgen, zei marktanalist Linda Duessel van Federatated Hermes. "Dat is prima. We hebben dit jaar tot nu toe een geweldige run gehad."

Op macro-economisch vlak werd donderdag voorbeurs bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gestegen met 11.000 tot 362.000, terwijl de markt rekende op een daling tot 335.000 aanvragen.

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met 6,7 procent gegroeid. Bij een vorige raming werd nog uitgegaan van een groei van 6,6 procent.

Later op de dag volgt de inkoopmanagersindex Chicago van september.

De euro/dollar noteerde op 1,1586. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1594 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1595 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 1,0 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond daalde voorbeurs 23 procent, na tegenvallende kwartaalcijfers. De verkoper van inrichtingen voor de slaap- en badkamer boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 73,2 miljoen dollar, tegen een winst van 217,9 miljoen een jaar eerder, terwijl de omzet daalde van 2,69 miljard dollar naar 1,98 miljard dollar.

CarMax publiceerde voorbeurs ook tegenvallende winstcijfers. De verkoper van tweedehands auto's boekte een winst van 1,72 dollar per aandeel op een omzet van 7,99 miljard dollar, terwijl de markt rekende op een winst van 1,88 dollar per aandeel op een omzet van 6,91 miljard dollar. Het aandeel verloor voorbeurs 8,2 procent.



De plannen van Facebook om zijn bereik onder jongeren te versterken zal donderdag kritisch onder de loep genomen worden door een senaatscommissie, nadat zakenkrant The Wall Street Journal eerder meldde dat uit een intern onderzoek van de social mediareus bleek dat zijn Instagram-app schadelijk is voor jonge gebruikers. Facebook noteerde voorbeurs 0,4 procent hoger.

De Amerikaanse luchtvaartveiligheidstoezichthouder FAA heeft Virgin Atlantic toestemming gegeven om opnieuw ruimtevluchten uit te voeren.

Perfect Day heeft 350 miljoen dollar opgehaald. De producent van niet-dierlijke zuivelproducten bereidt zich voor op een beursgang.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,2 procent hoger op 4.359,46 punten. De Dow Jones index eindigde 0,3 procent in het groen op 34.390,72 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 14.512,44 punten.