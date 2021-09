Diageo verwacht margeverbetering Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Diageo is zijn gebroken boekjaar sterk begonnen en verwacht dat de operationele marges zullen profiteren van een verder omzetherstel en een trend richting premium-merken. Dat maakte het drankenconcern donderdag bekend, voorafgaand aan de jaarvergadering. De grootste maker van sterke drank ter wereld, eigenaar van whiskymerk Johnnie Walker en wodkamerk Smirnoff, verwacht ook dat volatiliteit op korte termijn zal voortduren, mede door de impact van toekomstige golven van het coronavirus. Het bericht donderdag bevatte geen cijfers. Het Noord-Amerikaanse bedrijf presteert sterk, ondanks sommige beperkingen in de aanvoerketen, stelde topman Ivan Menezes. De Europese activiteiten herstellen sneller dan verwacht, met een goede ontwikkeling in het horecasegment. Het off-trade-segment van slijterijen en supermarkten bleef veerkrachtig, stelde de CEO. Afrika, Azië en Latijns-Amerika doen het goed, maar de volatiliteit zal in deze markten waarschijnlijk wel aanhouden. De verkoop in de reisbranche is nog steeds verstoord, aldus Menezes. Het aandeel Diageo steeg 2,3 procent na het bericht. Volgens Citigroup was de toon zoals verwacht optimistisch, met een sterker dan verwacht herstel in Europa. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.