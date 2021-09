Europese beurzen hoger rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger en lijken voorlopig niet onder de indruk van de aanstaande veranderingen in het monetaire speelveld.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 0,4 procent op 454,90 punten. De Duitse DAX liet een min zien van 0,2 procent op 15.327,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,2 procent met een stand van 6.572,39 punten. De Britse FTSE steeg donderdag 0,3 procent naar 7.130,85 punten.

De Britten zagen hun economische groei in het tweede kwartaal nog hoger uitkomen dan eerder gemeld. In een definitieve meting kwam de groei uit op 5,5 procent tegen 4,8 procent in een voorlopige telling.

De Fransen publiceerden over september een inflatieversnelling naar 2,1 procent van 1,9 procent in augustus. Duitsland publiceert vanmiddag de voorlopige cijfers voor de inflatie in september.

De werkloosheid van Duitsland bleef in september stabiel op 5,5 procent, in eurozone daalde deze in augustus van 7,6 naar 7,5 procent.

In de Verenigde Staten staan vanmiddag de wekelijkse steunaanvragen op de agenda, net als de definitieve groei over het tweede kwartaal en de inkoopmanagersindex van de regio Chicago over september. Voor de steunaanvragen wordt door economen rekening gehouden met 335.000 tegen 351.000 een week eerder.

Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Fed van Atlanta Raphael Bostic, van Chicago Charles Evans en van St. Louis James Bullard.

Olie noteerde donderdag hoger. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 75,06 dollar, terwijl voor een november-future Brent 78,27 dollar werd betaald, een stijging van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1594. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1604 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1595 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Hennes & Mauritz heeft in het afgelopen kwartaal de winst flink zien aantrekken. H&M stelt een dividend in contanten voor van 6,50 kroon per aandeel, dat wordt uitgekeerd in november. Het aandeel noteerde 1,3 procent lager.

In Parijs noteerden de aandelenkoersen voor het merendeel in de plus onder aanvoering van Vivendi, dat 2,5 procent opliep.

Frankfurt zag iets meer dan de helft van de hoofdaandelen in de min noteren. De koers van het aandeel Siemens noteerde 2,6 procent lager en was daarmee de sterkste daler. De koers van het aandeel Porsche steeg 2,2 procent en was daarmee de sterkste stijger.

Luchtvaartmaatschappijen hebben het donderdag lastig. Air France-KLM daalt 6,7 procent en International Consolidated Airlines 2,7 procent. Lufthansa werd 5,0 procent goedkoper.

In Brussel verloor Colruyt 7,7 procent na het afgeven van een winstwaarschuwing.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,2 procent tot 4.359,46 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.390,72 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.512,44 punten.