Video: JPMorgan blijft positief over aandelen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Asset Management blijft positief over aandelen, hoewel beleggers moeten beseffen dat het opwaarts potentieel door de hoge waarderingen beperkter is en dat de volatiliteit is toegenomen. Dit zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. De rente zal volgens de strateeg in de komende maanden niet tot een niveau stijgen dat een bedreiging zou kunnen vormen voor financiële markten. "Het blijft echter wel een factor om in de gaten te houden", waarschuwde Juvyns. De stijgende rente is volgens de strateeg met name negatief voor cash en obligaties. "Wij leggen eerder de nadruk op kredietmarkten, maar blijven een voorkeur houden voor aandelen." Klik hier voor: JPMorgan blijft positief over aandelen Bron: ABM Financial News

